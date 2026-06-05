Horror en Mendoza: una mujer denunció por abuso sexual a su padre y sus dos hermanos

Una mujer denunció que su padre y uno de sus hermanos la abusaron sexualmente en reiteradas ocasiones, mientras que el otro hermano habría violentado a una de sus hijas . Además, un hijo de la denunciante sería producto de los abusos. La Unidad Fiscal de San Martín , de la provincia de Mendoza, lleva adelante desde hace más de dos meses la investigación por el caso de violencia intrafamiliar.

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La primera involucra al progenitor de la mujer y a uno de sus hermanos. Un examen de ADN realizado por el Laboratorio de Huellas Genéticas del Ministerio Público Fiscal de Mendoza determinó compatibilidad genética entre ese hermano y un menor de edad que habría nacido como consecuencia de los presuntos abusos. Respecto del padre, la propia denunciante señaló abusos en su contra.

La segunda causa apunta al otro hermano detenido, a quien se investiga por un presunto abuso sexual cometido contra una de sus propias hijas, también menor de edad. El fiscal a cargo de la investigación de las dos causas es Federico Bergamin.

En cuanto al menor involucrado, el MPF aseguró que su identidad y resguardo están amparados por la ley N° 26.061, artículo 22, y aclaró que se limitará a confirmar únicamente los datos ya dados a conocer por otros organismos. La ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establece garantías específicas sobre la reserva de identidad en casos de esta naturaleza.