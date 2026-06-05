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Dos potencias

El día que el Indio Solari se juntó con Diego Maradona

La existencia del encuentro fue revelada por el mismo Diego Maradona.

Por Guido Berrini
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Diego Armando Maradona ya había tenido un acercamiento con Carlos "Indio" Solari cuando expresó su admiración por la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y por su líder, Carlos 'Indio' Solari, al tiempo que lanzó una crítica hacia la clase política, en una entrevista concedida en 1999 a la revista Rolling Stone.

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El excapitán de la selección argentina reveló que había conversado con Solari y explicó que, aunque no era un oyente habitual del grupo, terminó acercándose a su música por el impacto cultural que generaba: "Yo hablé con el Indio Solari una vez. No escuchaba mucho a Los Redondos, pero el bardo argentino me hizo acercar a ellos, a lo que dicen", afirmó.

Maradona sostuvo además que la banda representaba una visión más auténtica de la realidad del país: "Me parece que, si nosotros queremos una realidad argentina distinta, los que entran son Los Redondos. Y no entran los que nos mienten todos los días", señaló.

Consultado sobre si se sentía identificado con ese mensaje, respondió de manera contundente: "¡Yo entro ahí! ¡Bien argentino! Yo prefiero a Los Redondos y no escuchar un debate entre políticos, en la televisión, donde está todo arreglado, ¡Y-SE-NO-TA!".

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