Confirmaron que la despedida del Indio Solari será el domingo

La despedida del Carlos el “Indio” Solari se llevará a cabo el domingo 7 en un lugar y hora aún por definir.
sábado 6 de junio 2026
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La información fue comunicada por la familia del artista. La razón es darle tiempo de llegar a todos aquellos que quieran asistir desde distintos lugares del país.
La despedida del Carlos el “Indio” Solari se llevará a cabo el domingo 7 en un lugar y hora aún por definir.
Así lo confirmó la familia del músico, que falleció este jueves a los 77 años, por un ACV mientras transitaba la enfermedad de parkinson.
“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora”, indicó la cuenta oficial del Indio en redes sociales.