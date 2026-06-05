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Ceremonia

Confirmaron que la despedida del Indio Solari será el domingo

La información fue comunicada por la familia del artista. La razón es darle tiempo de llegar a todos aquellos que quieran asistir desde distintos lugares del país.

Por Agencia NA
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La despedida del Carlos el “Indio” Solari se llevará a cabo el domingo 7 en un lugar y hora aún por definir.

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Así lo confirmó la familia del músico, que falleció este jueves a los 77 años, por un ACV mientras transitaba la enfermedad de parkinson.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora”, indicó la cuenta oficial del Indio en redes sociales.

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