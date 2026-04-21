Murió Luis Puenzo, el director que ganó el primer Oscar para Argentina

El cine nacional recibió un nuevo golpe este martes. A sólo un día de la muerte de Luis Brandoni se conoció el fallecimiento del reconocido director y expresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Luis Puenzo, a los 80 años, recordado por trabajos como "La historia Oficial" primer film argentino ganador del Oscar.
La noticia del deceso del cineasta fue confirma por su entorno, aunque por el momento no trascendieron las causas de la muerte del director de "Infancias clandestinas", que se había alejado de la escena pública hace un tiempo por complicaciones en su salud.
La información también fue difundida por la Sociedad General de Autores de la Argentina, que compartió a través de las redes sociales: “Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”.
Puenzo, también guionista y productor, dirigió La Historia Oficial, película que el 24 de marzo de 1985 ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera. El filme, protagonizado por Norma Aleandro y Héctor Alterio, habla sobre los desaparecidos de la última dictadura militar, la apropiación de los niños nacidos en cautiverio en aquellos años y la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperarlos.
“Al mismo tiempo que estoy aquí, sobre este escenario, aceptando este honor no puedo dejar de recordar que otro 24 de marzo, hace hoy diez años, sufrimos el último golpe militar en nuestro país. Nunca olvidaremos esa pesadilla, pero ahora estamos empezando a tener nuevos sueños. Gracias”, fue la frase que pronunció el cineasta aquella histórica noche.
Embed - Argentores on Instagram: "EL ADIÓS A LUIS PUENZO Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento. Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero de 1946, Puenzo inició su carrera profesional en el ámbito de la publicidad durante la década de 1960. Fundó su propia productora, Luis Puenzo Cine, donde realizó cortometrajes y comerciales que le permitieron desarrollar su técnica narrativa antes de pasar a la pantalla grande. Su debut como director y guionista de largometrajes se produjo en 1973 con “Luces de mis zapatos”, una película infantil protagonizada por Norman Briski. Posteriormente, participó en la dirección del segmento "Cinco años de vida" dentro del film colectivo Las sorpresas (1975). El reconocimiento internacional llegó en 1985 con el estreno de La historia oficial, largometraje que dirigió y coescribió junto a la autora Aída Bortnik. La película abordó la temática de las apropiaciones de menores durante la última dictadura cívico-militar argentina. Tras La historia oficial, Puenzo continuó su carrera con los siguientes títulos como director y guionista: “Gringo viejo (1989)”; “La peste” (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus; y “La puta y la ballena” (2004). Más allá de su rol como autor y realizador, Puenzo tuvo participación activa en la política audiovisual argentina. En 1994 participó de la redacción de la Ley de cine (ley Nº 24.377/94), que establece la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas. Fue también uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004. Además, entre fines de 2019 y abril de 2022, se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)."
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