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Horror en Claypole

Mató a su pareja, la enterró, su hijo la encontró y tras varios días prófugo fue detenido

Brian Leandro Lesta está acusado de asesinar y descuartizar a Gisela Alejandra Ruocco. El adolescente no tenía novedades de su mamá desde hacía 15 días.

Por Agencia NA
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La Policía bonaerense logró en Merlo la detención de Brian Leandro Lesta, el hombre que se mantuvo prófugo de la Justicia durante varios días acusado de asesinar y enterrar a su pareja en Claypole, cuyo cuerpo fue encontrado en el patio de su casa por el hijo de la víctima, de 12 años, tras no tener novedades de su paradero durante una quincena.

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Fuentes policiales le informaron a la Agencia Noticias Argentinas que en las últimas horas se logró la detención de Lesta, de 30 años, en la localidad bonaerense de Merlo por el femicidio de Gisela Alejandra Ruocco, de 35.

Su captura se logró luego de que vecinos lo hayan visto caminar por la zona de las calles Juncal y Balbin, en Merlo y, en sus denuncias, señalaron que lograron identificarlo por la difusión de imágenes en los medios de comunicación.

El hallazgo del cuerpo de la víctima sucedió el pasado sábado 18 de abril cuando uno de sus hijos se acercó hasta la casa en la que vivía su mamá y Lesta en Claypole, partido de Almirante Brown. En su testimonial, el menor expuso que no tenía novedades de su mamá desde hacía quince días, que a comienzos de abril le consultó al acusado sobre su mamá y le respondió que no sabía dónde estaba. Asimismo, contó que observó tierra removida en el patio.

Ante la falta de comunicación, el adolescente se acercó una vez más hasta la vivienda y allí Lesta le expresó que “nunca más” la iba a ver, por lo que el menor corrió hasta el patio, empezó a remover la tierra y observó un brazo que tenía un tatuaje: era su mamá.

De manera inmediata se realizó un operativo en el lugar y las autoridades constataron que el cuerpo de Ruocco “se encontraba en avanzado estado de descomposición y tenía un trapo colocado en la boca”.

La causa, a cargo de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, está caratulada como homicidio en contexto de género.

FUENTE: Agencia NA

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