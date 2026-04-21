Andino en Paren: su diagnóstico del país, a quién eligió entre Alberto y Milei y ¿se viene una mujer en la fórmula peronista del 2027?

“Tratamos de multiplicarnos”, dijo Cristian Andino apenas arrancó la entrevista en Paren las Rotativas , cuando le preguntaron cómo hace para estar en todos lados. Y no fue una frase al pasar: el diputado nacional explicó que su forma de hacer política tiene que ver con la cercanía constante. “Los políticos debemos estar siempre al lado de la gente y no únicamente cuando viene una elección”, remarcó.

Desde esa lógica territorial, Andino trazó un diagnóstico crítico de la situación del país. “Lo veo muy complicado”, lanzó sin rodeos. Enumeró el cierre de pymes, la caída del empleo y el endeudamiento de las familias: “Ya vamos cerca de 22 mil pequeñas y medianas empresas que cerraron y cerca de 300 mil empleos registrados perdidos”.

También apuntó contra el principal eje del Gobierno de Javier Milei: la inflación. “El presidente decía que para todo el año iba a ser del 10,4% y ya en tres meses estamos casi en ese número. Lo veo muy complejo”, sostuvo. Y fue más tajante cuando le pidieron una calificación: “Si tengo que decir aprobado o reprobado, para mí está reprobado”.

Para Andino, el problema no es solo el ajuste, sino su impacto social: “Está bien tener las cuentas ordenadas, pero siempre con la gente adentro. Hoy eso no está pasando”.

Peronismo: autocrítica, nombres y futuro

El diputado no esquivó la autocrítica hacia su propio espacio. “Tenemos que hacernos cargo de muchos errores”, reconoció, aunque aclaró que esas discusiones deben darse “puertas adentro” para construir una alternativa con expectativa.

En ese sentido, aseguró que el peronismo “es la principal alternativa” al Gobierno nacional y mencionó algunos nombres que empiezan a perfilarse: Sergio Uñac y Axel Kicillof, entre otros. Aunque dejó en claro su cercanía: “Obviamente, uno tiene más afinidad con un sanjuanino”.

Sobre el rol de Cristina Fernández de Kirchner, fue cauto pero contundente: “Es una referente, con una trayectoria enorme. Hoy es la presidenta del partido y su opinión va a ser importante”. Sin embargo, admitió que, por su situación judicial, “no va a poder ser candidata”.

La comparación incómoda: Alberto o Milei

Uno de los momentos más directos de la entrevista llegó con una pregunta sin vueltas: ¿fue mejor Alberto Fernández o es mejor Javier Milei?

Andino no dudó: “Siempre va a ser alguien de mi partido, a pesar de que muchísimas cosas no comparto”. Y agregó: “Muchas cosas que no se hicieron bien permitieron que hoy esté Milei”.

Congreso, tensiones y leyes “tristes”

En su rol como diputado, Andino describió el trabajo legislativo como “apasionante”, aunque reconoció dificultades para negociar con el oficialismo. “Muchas veces te dicen ‘gracias por la sugerencia, pero no la aceptamos’”, graficó.

Entre los debates más duros, destacó la reforma laboral: “Fue una ley triste, porque creemos que ataca derechos de los trabajadores y no hubo apertura para modificar nada”.

En cambio, sobre la discusión minera y la ley de glaciares, sostuvo que el peronismo sanjuanino tuvo una postura clara: desarrollo con “sustentabilidad ambiental, social y económica”.

San Juan, internas y 2027

Bajando al plano local, Andino evitó dar nombres concretos para una futura candidatura a gobernador, pero se mostró confiado: “Tenemos todas las condiciones para volver a gobernar la provincia”.

También defendió la gestión de los intendentes peronistas en un contexto adverso: “Hoy no tienen dónde golpear una puerta. Tienen menos recursos y más demandas sociales”.

Sobre las internas del PJ, pidió “acuerdos” o, en su defecto, competencia sana: “Nada de agravios, sino propuestas”.

¿Una mujer en la fórmula?

Pensando en el futuro, Andino dejó una definición que abre el debate dentro del peronismo: “Me parece muy bien que haya una mujer en la fórmula”. Y reforzó su postura con experiencia propia: “En San Martín, los dos cargos más importantes son ocupados por mujeres”.

Para el diputado, el rol femenino no debe ser simbólico: “Cada vez que se les dio responsabilidad, lo han hecho de la mejor manera”.