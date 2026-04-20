Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

El último fin de semana, en Pocito, se realizó un casamiento que no pasó desapercibido en el ambiente social sanjuanino , especialmente por la presencia del conductor Darío Barassi . El famoso sanjuanino asistió junto a su esposa Lucía Gómez Centurión y luego compartió imágenes del evento en sus redes sociales, en el que mostró parte de la intimidad de una celebración marcada por el festejo y la emoción.

Los protagonistas de la tarde fueron Julieta García Posleman y Gustavo Pan. Ella es médica del Hospital Vélez Sarsfield -en Buenos Aires- y cursó sus estudios secundarios en el Colegio Central Universitario, donde también estudió Barassi. Él, en tanto, es conocido por su rol como director médico de TV Salud, la obra social del personal de televisión (SATSAID), y se desempeña como tocoginecólogo, con una reconocida trayectoria en la institución.

Embed - dario barassi on Instagram: "Recortes de una noche de esas que quedan para siempre en la retina y en el alma. Se casaron dos hermanos de la vida @rulinius y @gustavopan8559 y lo dieron y dimos todo. Todo fue espectacular, lugar, morfi, escabio, música todooo pero la base es que los novios son un hit, agitaron sin parar y uno por que los ama decide dejarlo todo así q ahora que alguien me venga a buscar porque no tengo ni piernas ni lumbares ni cervicales ni estómago y así y así Que linda noche llena de amigos y agite por favooooor Gracias mil @quintalapintada x este lugar espectacular para eventos y turismo. Me voy enamorado de este lugar. Todo impecable, no hay espacios así en San Juan . Felicitaciones No las conocía pero la rompieron toda!!! Fumarse a mi amiga es complejo y lo lograron fuerte. Genias @lv_organizacion_eventos todo todo espectacular Hijo mío @mauricioballato lo q me hiciste comer dios te odio y te amo Me tome 300 cynares gracias x el amor @american_bar Y a vos @estebanvzz q decirte bebé!? SOS el 1 siempre Sigo durmiendo y despues me voy a una guardia a que alguien reviva mi cuerpo. Hasta luego Gracias @nantolin x dejar tan diosa a mi mujer @linchucano_hairstyles y @agustinallopis.mua gracias x su magia son dos genias" View this post on Instagram

Una celebración a puro festejo

El casamiento se llevó a cabo en la Quinta La Pintada, con una puesta que combinó gastronomía, música y una ambientación destacada. Según se pudo ver en redes sociales, la celebración tuvo un clima distendido, con los novios y los invitados como protagonistas de una noche cargada de baile y momentos compartidos.

Embed - dario barassi on Instagram: "San Juan en otoño q cosa linda. Como vos @lugomezcenturion Gracias mil @nantolin x este lookazo" View this post on Instagram

Barassi, quien definió a la pareja como “hermanos de la vida”, publicó un mensaje junto a fotos del evento: “Recortes de una noche de esas que quedan para siempre en la retina y en el alma. Se casaron dos hermanos de la vida (…) y lo dieron y dimos todo”. También resaltó la energía del festejo y el vínculo cercano con los novios.

El posteo que mostró la intimidad del evento

La publicación del conductor superó los 18 mil “me gusta” en Instagram y dejó ver distintos momentos de la celebración, desde el salón hasta la pista de baile. Además, aprovechó para agradecer a quienes formaron parte de la organización.