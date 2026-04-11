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Casamiento en la Quebrada de las Conchas: imputaron a una mujer por presentar una autorización ambiental falsa

La Justicia acusó a la implicada por el delito de falsificación de instrumento público en concurso ideal con uso de documento falso.

Por Agencia NA
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La Justicia de Salta imputó a una mujer de 36 años por presentar una autorización ambiental presuntamente apócrifa, en el marco del caso que investiga el casamiento entre Nicole Pocoví y Federico Maran realizado en la Quebrada de las Conchas, ubicada en la Ruta Nacional 68.

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La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, consideró que la implicada incurrió en el delito de falsificación de instrumento público en concurso ideal con uso de documento falso, que se encuentran tipificados en los artículos 292 y Código Penal, conforme a la información del Ministerio Público Fiscal (MPF) local.

Las autoridades habían aclarado que no se emitió una autorización para el evento llevado dentro de una reserva natural y se encontraron irregularidades en el aparente escrito, como, por ejemplo, el uso de un membrete institucional que no corresponde al actualmente vigente y la inclusión de una firma que no pertenece al funcionario a cargo.

La involucrada solicitó declarar por escrito, motivo por el que tendrá un plazo de 48 horas.

A su vez, este viernes prestaron testimonio funcionarios del área de Ambiente de la Provincia de Salta ante la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON).

El secretario de ese organismo, Alejandro José Aldazabal, agregó a su comparecencia una copia del expediente administrativo del área que encabeza y desconoció la supuesta autorización, mientras que el guardaparques Gonzalo Cristofani aportó conocimientos del hábitat protegida.__IP__

Se aguarda que el próximo lunes declaren tres policías que participaron del operativo: el comisario a cargo del procedimiento, un efectivo que redactó el informe y una uniformada que estuvo en el lugar.

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