Canchero y con pisadita incluida: así fue el debut de 'Ardilla' Agüero, el pibe que llegó de Colón Junior y debutó en la primera de San Martín

El mundo San Martín está feliz. El sábado ganó 1-0 y consiguió una victoria más que importante en el redebut de Alejandro Schiapparelli , que asumió tras la salida de Ariel Martos. Más allá del triunfo que le cambia la cara al equipo y lo entona para lo que viene, el que estuvo en escena fue Lautaro Agüero, el pibe que llegó de Colón Juniors hace menos de un año y le tocó ser protagonista . El perfil del crack que la pisó y desequilibró a la defensa del Funebrero.

Los números El arquero verdinegro y el goleador de la tarde, los puntos altos de la victoria: el uno por uno

Alivio en Concepción San Martín se sacó la mufa y sumó tres puntos de oro ante Midland en el redebut de Schiapparelli

Su nombre es Lautaro Agüero , pero todos lo conocen como "Ardilla" . Salió del corazón de Colón Junior y en julio de 2025 llegó el inesperado llamado para sumarse a San Martín. Era una de los tres joyitas que llevaron para Reserva , pero el jugador escaló más allá con su trabajo y consiguió vestir la camiseta del primer equipo en el ascenso .

Además de su recorrido en cancha de once, Lautaro también formó parte de los seleccionados sanjuaninos de fútbol playa y representó a la provincia en competencias con el equipo de la Liga Sanjuanina de Fútbol

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La oportunidad para Agüero llegó el sábado pasado frente a Midland, cuando el Verdinegro del Gringo Schiapparelli recuperó la memoria y se impuso por la mínima. Al DT interino no le tembló el pulso para usarlo como carta en el último tramo del partido y este no decepcionó: ingresó a los 66 minutos por el Sebastián 'Pulpito' González, fue participativo, se animó, buscó y hasta tiró 'chiches'.

Finalmente, San Martín se trajo los tan necesitados tres puntos y el pibe sanjuanino firmó su debut con el primer equipo.

La reacción en las redes:

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