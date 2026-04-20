Natacha Heredia, imparable: ahora logró el título argentino profesional BFC de kickboxing

Natacha Heredia vivió un fin de semana inolvidable al consagrarse campeona argentina profesional de kickboxing en la categoría hasta 58 kilos, durante el Bestia Fighting Championship (BFC), un evento que reunió a más de 400 competidores de todo el país en Córdoba.

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La sanjuanina derrotó a la cordobesa Melina Ferreyra por decisión unánime, luego de un combate de tres rounds en el que logró imponerse desde lo técnico. “En el primer round nos medimos, pero sentí que conecté más golpes. En el segundo avancé con el boxeo y ella empezó a clinchear. En el tercero, con una patada alta casi la noqueo”, relató sobre una pelea que dominó con inteligencia.

El título tiene un significado especial, ya que fue su primera consagración profesional en kickboxing, disciplina en la que se formó. Hasta ahora, había competido en full contact y K1, pero no había tenido la oportunidad de pelear en su especialidad a nivel profesional.

Tras el triunfo, Heredia regresó ese mismo sábado por la noche a San Juan y al día siguiente volvió al ruedo, esta vez como entrenadora. En un torneo disputado en el estadio Aldo Cantoni, acompañó a sus alumnos: Mateo, de 13 años, quien debutó con un empate, y Carlos Gómez, que se coronó campeón sanjuanino en full contact.

“Estoy muy feliz por todo lo que pasó. Agradezco a mis sponsors, a la gente que me apoya y a la Secretaría de Deporte por la ayuda con los pasajes”, expresó. Incluso, visitó al subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, para agradecerle personalmente y mostrarle el cinturón obtenido en Villa Carlos Paz.

Lejos de relajarse, la flamante campeona ya piensa en lo que viene: el 10 de mayo volverá a subirse al ring en Buenos Aires para competir en modalidad K1, en una velada en la que también participará su alumno Carlos Gómez.