El perfil del próximo rival de San Martín: equipo cenicienta, césped sintético y un ex arquero de Boca como presidente

San Martín no está teniendo un buen presente en la Primera Nacional y la derrota frente a Atlanta terminó rebalsar el vaso con la salida de Ariel Martos , que horas después decidió desvincularse de la institución. Con esta ausencia en el corralito, el que tomó el fierro caliente una vez más fue Alejandro Schiapparelli , que este fin de semana tendrá un redebut al frente del plantel : el rival será Midland, que es nuevo en el ascenso. Equipo cenicienta, césped sintético y de presidente a un ex Boca .

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A Midland le dicen los Funebreros , son de Libertad, una localidad ubicada en el partido de Merlo. Ascendió el 15 de noviembre del 2025, marcando su primera llegada a la segunda división tras 111 años de vida . El equipo selló su pasaporte de forma directa al consagrarse bicampeón de la temporada, tras haber ganado primero el Torneo Apertura y luego el Clausura de la Primera B.

A Midland algo lo distingue del resto y es su particularidad en el campo de su estadio, lugar que visitará San Martín en la próxima fecha. Es el único equipo con un campo de juego totalmente de césped sintético.

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Quien está al frente de la institución es Agustín Orión, el ex arquero de Boca que colgó los guantes del fútbol profesional en 2019, después de una larga trayectoria y títulos.

Su relación con Midland es de amor puro. Asumió la presidencia en julio de 2025 y sin duda le cambió la cara. Metió una gestión a puro pulmón y profesionalismo: armó un vestuario de primera, metió el césped sintético que es la envidia del ascenso y le dio al "Funebrero" un roce que antes no tenía.

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Si bien la infraestructura acompaña, también vale destacar el resultado deportivo que lo mantiene en los primeros escalones de la Zona B de la Primera Nacional: está en la quinta posición y a cinco puntos del puntero Gimnasia de Jujuy.

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Este fin de semana, San Martín deberá visitarlo por la fecha 10 del campeonato apertura y la batalla no será fácil. El elenco sanjuanino está golpeado, acaba de sufrir la salida de su DT y necesita con urgencia cambiar la imagen para empezar a cambiarle el presente a este verdinegro que está anclado en los puestos de abajo.

El encargado de ese desafío y mover un poco las piezas será Alejandro Schiapparelli, que otra vez sumó como entrenador interino hasta que la CD cierre al sucesor de Martos.

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San Martín y Midland se verán las caras este sábado desde las 15hs en el Estadio Ciudad de Libertad