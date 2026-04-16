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Primera Nacional

El perfil del próximo rival de San Martín: equipo cenicienta, césped sintético y un ex arquero de Boca como presidente

Se trata de Midland que ascendió el año pasado y atraviesa un presente alentador en la segunda categoría del fútbol argentino. El costado poco conocido del equipo ubicado en un rinconcito de Merlo, protagonista de su grupo y que será rival del redebut de Alejandro Schiapparelli.

Por Antonella Letizia
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San Martín no está teniendo un buen presente en la Primera Nacional y la derrota frente a Atlanta terminó rebalsar el vaso con la salida de Ariel Martos, que horas después decidió desvincularse de la institución. Con esta ausencia en el corralito, el que tomó el fierro caliente una vez más fue Alejandro Schiapparelli, que este fin de semana tendrá un redebut al frente del plantel: el rival será Midland, que es nuevo en el ascenso. Equipo cenicienta, césped sintético y de presidente a un ex Boca.

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A Midland le dicen los Funebreros, son de Libertad, una localidad ubicada en el partido de Merlo. Ascendió el 15 de noviembre del 2025, marcando su primera llegada a la segunda división tras 111 años de vida. El equipo selló su pasaporte de forma directa al consagrarse bicampeón de la temporada, tras haber ganado primero el Torneo Apertura y luego el Clausura de la Primera B.

A Midland algo lo distingue del resto y es su particularidad en el campo de su estadio, lugar que visitará San Martín en la próxima fecha. Es el único equipo con un campo de juego totalmente de césped sintético.

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Quien está al frente de la institución es Agustín Orión, el ex arquero de Boca que colgó los guantes del fútbol profesional en 2019, después de una larga trayectoria y títulos.

Su relación con Midland es de amor puro. Asumió la presidencia en julio de 2025 y sin duda le cambió la cara. Metió una gestión a puro pulmón y profesionalismo: armó un vestuario de primera, metió el césped sintético que es la envidia del ascenso y le dio al "Funebrero" un roce que antes no tenía.

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Si bien la infraestructura acompaña, también vale destacar el resultado deportivo que lo mantiene en los primeros escalones de la Zona B de la Primera Nacional: está en la quinta posición y a cinco puntos del puntero Gimnasia de Jujuy.

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Este fin de semana, San Martín deberá visitarlo por la fecha 10 del campeonato apertura y la batalla no será fácil. El elenco sanjuanino está golpeado, acaba de sufrir la salida de su DT y necesita con urgencia cambiar la imagen para empezar a cambiarle el presente a este verdinegro que está anclado en los puestos de abajo.

El encargado de ese desafío y mover un poco las piezas será Alejandro Schiapparelli, que otra vez sumó como entrenador interino hasta que la CD cierre al sucesor de Martos.

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San Martín y Midland se verán las caras este sábado desde las 15hs en el Estadio Ciudad de Libertad

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