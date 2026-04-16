jueves 16 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Increíble

Maracanazo histórico de Independiente Rivadavia de Mendoza por Copa Libertadores: le ganó al Fluminense

La Lepra mendocina le ganó por 2 a 1 en la última jugada. El equipo de Berti llegó a seis victorias consecutivas tanto en el torneo continental y el torneo argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
HF_gn6nWUAADudr

Independiente Rivadavia de Mendoza se hizo enorme en el Maracaná y triunfó por 2-1 frente a Fluminense, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El local pegó primero, a los diez minutos de comenzado el juego, de la mano de Guilherme Arana.

Lee además
independiente rivadavia hizo historia y debuto con triunfo en la copa libertadores, ante bolivar
Fútbol

Independiente Rivadavia hizo historia y debutó con triunfo en la Copa Libertadores, ante Bolívar
cuatro bajas y una duda: el panorama de boca para el superclasico
Cuenta regresiva

Cuatro bajas y una duda: el panorama de Boca para el Superclásico

Sin embargo, a los 37 y de la cabeza, Fabrizio Sartori igualó las acciones y Álex Arce, a los seis del completo, puso cifras definitivas para la histórica victoria de la Lepra mendocina.

Seis triunfos consecutivos lleva la Lepra mendocina.

Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti se consolida como el puntero en soledad de su zona con registro perfecto, producto de dos victorias.

Además, le sacó cuatro de ventaja a Deportivo La Guaira de Venezuela, que se posiciona en el segundo lugar. Los dirigidos por Luis Zubeldía, por su lado, quedaron terceros con apenas un punto y todavía no han podido ganar en esta edición de la competencia.

Temas
Seguí leyendo

Racing perdió con Botafogo en el último suspiro del partido

El 'Topo Gigio' a la tribuna y la furia de los hinchas: el video que se hizo viral tras la derrota de San Martín

¿Chau al 'chiche'?: sancionarán al jugador argentino que se pare sobre la pelota

San Juan se sube a la jaula: llega una noche a puro combate con boleto al Mundial

Bayern Munich eliminó al Real Madrid y es semifinalista de la Champions

Alejandro Schiapparelli, el ex jugador que se convirtió en pieza clave y rueda de auxilio de este San Martín

El clásico de Rawson le pone condimento al capítulo 12 del fútbol sanjuanino

Rivadavia recibe al Campeonato Sanjuanino de Automovilismo de Travesía con una histórica doble etapa

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quién es la joven baleada por motochorros en el Barrio Güemes
Rawson

Quién es la joven baleada por motochorros en el Barrio Güemes

Imagen ilustrativa.
Educación

Paritaria docente: hubo acuerdo entre el Gobierno y los gremios

Usó una tarjeta ajena para gastar miles de pesos, confesó que estaba apretado con la plata y ahora deberá pagar $700.000
Tribunales

Usó una tarjeta ajena para gastar miles de pesos, confesó que estaba "apretado con la plata" y ahora deberá pagar $700.000

Yamila Atencio en la audiencia de este miércoles por la tarde.
Una mujer bajo sospecha

Estuvo presa por un asesinato y ahora fue detenida por darle tres puntazos a su vecina en el B° La Estación

Quejas por una larga fila que afectó a jubilados en el microcentro sanjuanino
Juzgado Federal N° 2

Quejas por una larga fila que afectó a jubilados en el microcentro sanjuanino

Te Puede Interesar

Discusión entre hermanos. Imagen Inteligencia Artificial
Investigación

Hermanos discutieron en Rivadavia por la venta de una casa: una mujer se descompensó y sufrió un ACV

Por Redacción Tiempo de San Juan
El aceite de cannabis medicinal estatal pega un salto en San Juan: envase más grande en farmacias y gratis en hospitales
Producción local

El aceite de cannabis medicinal estatal pega un salto en San Juan: envase más grande en farmacias y gratis en hospitales

Yamila Atencio en la audiencia de este miércoles por la tarde.
Una mujer bajo sospecha

Estuvo presa por un asesinato y ahora fue detenida por darle tres puntazos a su vecina en el B° La Estación

Uno de los tantos cortes de ruta de Capresmi. 
Panorama

Quién es quién en las seis cámaras mineras de Iglesia y sus redes de influencia político-empresarial

Caos en Rawson: feroz tiroteo entre bandas terminó con detenidos y armas secuestradas
Vieja disputa

Caos en Rawson: feroz tiroteo entre bandas terminó con detenidos y armas secuestradas