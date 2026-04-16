Maracanazo histórico de Independiente Rivadavia de Mendoza por Copa Libertadores: le ganó al Fluminense

Independiente Rivadavia de Mendoza se hizo enorme en el Maracaná y triunfó por 2-1 frente a Fluminense , por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores . El local pegó primero , a los diez minutos de comenzado el juego, de la mano de Guilherme Arana .

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Sin embargo, a los 37 y de la cabeza, Fabrizio Sartori igualó las acciones y Álex Arce , a los seis del completo, puso cifras definitivas para la histórica victoria de la Lepra mendocina.

Seis triunfos consecutivos lleva la Lepra mendocina.

Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti se consolida como el puntero en soledad de su zona con registro perfecto, producto de dos victorias.

Además, le sacó cuatro de ventaja a Deportivo La Guaira de Venezuela, que se posiciona en el segundo lugar. Los dirigidos por Luis Zubeldía, por su lado, quedaron terceros con apenas un punto y todavía no han podido ganar en esta edición de la competencia.