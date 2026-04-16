Estuvo presa por un asesinato y ahora fue detenida por darle tres puntazos a su vecina en el B° La Estación

Una mujer que en 2025 estuvo detenida por una pelea vecinal que derivó en el crimen de un hombre en el Lote Hogar 18, Rawson, volvió a quedar en la mira de la Justicia por otro hecho violento. Esta vez fue imputada por atacar a puntazos a una vecina durante una gresca ocurrida días atrás en el barrio La Estación.

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Se trata de Yamila Tamara Atencio , la misma que en marzo de 2025 fue detenida junto a otras personas en el marco de la causa por el homicidio de Luis Matías Gómez . Sin embargo, en ese expediente fue imputada por el delito de lesiones, recuperó la libertad y actualmente continúa siendo investigada en relación a ese crimen. Ahora vuelve a ser noticia a raíz de un episodio ocurrido el pasado 11 de abril en el interior del populoso barrio rawsino, donde resultó herida una joven de apellido Salinas.

image El ayudante fiscal Jorge Sánchez, de la UFI Genérica.

Atencio fue detenida el martes último. El ayudante fiscal Jorge Sánchez, de la UFI Genérica, le imputó este miércoles el delito de lesiones leves ante la jueza de garantías Celia Maldonado. Además, solicitó un plazo de seis meses para la investigación penal preparatoria y, si bien no pidió la prisión preventiva, requirió la imposición de prohibiciones de acercamiento hacia la víctima y su entorno familiar, junto con reglas de conducta.

La ayudante de la Defensoría Oficial Marisa Silvera no formuló objeciones, por lo que la magistrada resolvió habilitar la apertura de la causa penal y disponer la libertad de la imputada, aunque sujeta al cumplimiento de las medidas impuestas.

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El hecho que se le atribuye ocurrió el 11 de abril por la noche, en el barrio La Estación. Según la investigación, la víctima se encontraba en la casa de su madre cuando escuchó gritos que alertaban que estaban agrediendo a su familiar. Al salir, se encontró con Atencio, quien presuntamente estaba golpeando a su madre, lo que desató una violenta confrontación.

image Ayudante de la defensoría oficial, Marisa Silvera

En medio de la gresca, la damnificada intervino para defenderla y fue en ese contexto que la agresora habría sacado una “punta” de fabricación casera y la atacó, provocándole al menos tres heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas la pierna, el abdomen y la zona axilar. La joven fue trasladada a un centro de salud y luego al hospital, donde recibió curaciones y puntos de sutura.

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El nombre de Yamila Tamara Atencio ya había aparecido vinculado a un hecho de extrema violencia ocurrido el 10 de marzo de 2025 en el interior del Lote Hogar 18, en Rawson. Aquella noche, una gresca entre dos familias terminó con el asesinato de Luis Matías Gómez, quien murió tras recibir un ladrillazo y posteriores golpes con un hierro.

Por ese crimen fue señalado como autor Agustín Gabriel Jofré Galván, mientras que en el mismo expediente también quedaron detenidos Tamara Belén Jofré, Milagros Antonella Jofré, Carlos Alberto Galván y la propia Yamila Tamara Atencio.

image El lugar donde ocurrió el asesinato en 2025.

De acuerdo con la investigación de la UFI de Delitos Especiales, mientras Jofré Galván fue apuntado como el autor material del homicidio, el resto de los implicados quedó vinculado a la gresca generalizada que se desató entre ambas familias. En ese enfrentamiento también resultaron heridos familiares de la víctima fatal: su madre, Aida Graciela Figueroa, y sus hijos Gabriela Gómez y Jesús Gómez.

Atencio fue señalada como partícipe de las agresiones, motivo por el cual fue imputada por el delito de lesiones. Con el avance de la causa, recuperó la libertad, aunque su situación procesal no está resuelta y continúa siendo investigada dentro del expediente por el homicidio.