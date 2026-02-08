La violenta gresca en el B° Los Toneles y su trasfondo más oscuro: ¿las víctimas buscan quedarse con la casa para vender droga?

Este último viernes se llevó a cabo la audiencia contra Braian Manzano y Valentín Rodríguez . La Justicia los imputó por lesiones leves, portación de arma de fuego y abuso de arma, en perjuicio de dos mujeres que los denunciaron ante la Policía.

En la audiencia se pudo notar el nerviosismo de los imputados, principalmente en el caso de Manzano, que esperó con ansias su turno para declarar ante la jueza Flavia Allende. Cuando tuvo la posibilidad, s acó a la luz el posible trasfondo de la batahola ocurrida en el interior del barrio Los Toneles, en Chimbas.

Manzano y Rodríguez expresaron que las dos mujeres, ahora víctimas, fueron las que iniciaron la pelea porque una de ellas quiere quedarse con la vivienda de Rodríguez, alias “El Tri”, ya que pretende expandir su territorio, dado que se dedica a la venta de estupefacientes. “Vivo con mi hermano, él trabaja todo el día y siempre estoy solo. Ellos quieren quitarme la casa”, expresó Rodríguez ante la jueza.

Con anterioridad, Manzano también dio a conocer su versión, mucho más detallada. Se hizo cargo de que es un delincuente con varias condenas (tiene más de cuatro) y que se lo puede acusar de muchas cosas, pero pidió que la Fiscalía investigue cómo fueron los hechos.

“El Cholo” manifestó que fue una pelea entre dos bandos de al menos 20 personas y que él estuvo en uno de los grupos, mientras que al frente estaban las “víctimas”. Explicó que se detonaron armas, que hubo piedras de por medio, pero que él solo actuó para defender a Rodríguez.

Los hechos que son investigados: Manzano y Rodríguez

El fiscal Alejandro Mattar y su ayudante Roxana Riveros, de la UFI Genérica, expresaron que estos dos sujetos fueron denunciados por dos delitos diferentes. Según la primera denuncia, una chica fue atacada alrededor de las 22:40 horas. Un supuesto tumulto de gente se apersonó en su casa y comenzó a tirarle piedras y a exhibirle armas de fuego. Ella dijo que sufrió un piedrazo y que perdió el conocimiento.

Tras ser enviada al hospital, una amiga de ella se quedó al cuidado de sus hijos, y esta manifestó que el grupo volvió a la vivienda, pero que esta vez dispararon con tumberas y le expresaban: “Te vamos a quemar la casa”.

La defensora oficial Cecilia Mut, abogada que está a cargo de la defensa de los imputados, dio a conocer en audiencia la planilla prontuarial de una de las denunciantes. Lo hizo para confirmar la teoría de sus clientes, quienes sostienen que ella se quiere apoderar de las casas para ganar territorio.

En la planilla se muestra que la misma tiene varias caídas y condenas por el mismo delito: tenencia y comercialización de estupefacientes.