domingo 8 de febrero 2026

Judiciales

Detienen al "Cholo" y al "Tri" por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas

El impactante enfrentamiento ocurrió el miércoles, alrededor de las 22 horas, en el interior del barrio Los Toneles. Habría más personas vinculadas pero no han podido dar con ellas. Uno de los involucrados ya cuenta con cuatro condenas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-08 at 09.53.57 (1)

El pasado miércoles se desató una pelea brutal en el Barrio Los Toneles en Chimbas, dos bandos se enfrentaron a pedradas y tiros dejando el saldo de dos víctimas y una denuncia penal. La gresca se dividió en dos momentos, uno más grave que otro.

Hay dos detenidos por el hecho, Braian Manzano alias “El Cholo” y Valentín Rodríguez, más conocido como “El Tri”. Ambos quedaron señalados de ser los autores de esa agresión ocurrida contra un bando, pero no solo ellos habrían actuado sino otras personas que están siendo buscadas.

WhatsApp Image 2026-02-08 at 09.53.56

El caso es confuso y esconde un trasfondo grave. Los imputados declararon y contaron otra versión de los hechos por lo que la jueza de Garantías Flavia Allende, que de igual manera resolvió enviar al penal a Braian Manzano por el plazo de 3 meses, y liberar a Rodríguez -que no tiene antecedentes- mientras avanza la investigación.

El fiscal Alejandro Mattar y su ayudante Roxana Riveros de UFI Genérica expresaron que estos dos sujetos fueron denunciados de dos delitos diferentes. Según la primera denuncia, una chica fue atacada alrededor de las 22:40 horas. Un supuesto tumulto de gente se apersonó en su casa y comenzaron a tirarle piedras y exhibirle armas de fuego. Ella dice que sufrió un piedrazo y que perdió el conocimiento.

WhatsApp Image 2026-02-08 at 09.53.57

Tras ser enviada al hospital, una amiga de ella se quedó al cuidado de sus hijos y esta manifestó que el grupo volvió a la casa, pero que esta vez dispararon con tumberas -efectuando más de siete tiros- y que gritaban desde afuera: “Te vamos a quemar la casa”.

Dato: a los dos imputados se le hizo absorción atómica para confirmar si tenían restos de plomo en sus manos, es decir, si manipularon arma.

Finalmente, Manzano y Rodríguez quedaron imputados por abuso de arma, portación de arma de fuego y lesiones leves. El caso será investigado en un plazo de 6 meses.

