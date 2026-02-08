Detienen al "Cholo" y al "Tri" por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas

El pasado miércoles se desató una pelea brutal en el Barrio Los Toneles en Chimbas, dos bandos se enfrentaron a pedradas y tiros dejando el saldo de dos víctimas y una denuncia penal. La gresca se dividió en dos momentos, uno más grave que otro.

Hay dos detenidos por el hecho, Braian Manzano alias “El Cholo” y Valentín Rodríguez, más conocido como “El Tri” . Ambos quedaron señalados de ser los autores de esa agresión ocurrida contra un bando, pero no solo ellos habrían actuado sino otras personas que están siendo buscadas.

WhatsApp Image 2026-02-08 at 09.53.56

El caso es confuso y esconde un trasfondo grave. Los imputados declararon y contaron otra versión de los hechos por lo que la jueza de Garantías Flavia Allende, que de igual manera resolvió enviar al penal a Braian Manzano por el plazo de 3 meses, y liberar a Rodríguez -que no tiene antecedentes- mientras avanza la investigación.

El fiscal Alejandro Mattar y su ayudante Roxana Riveros de UFI Genérica expresaron que estos dos sujetos fueron denunciados de dos delitos diferentes. Según la primera denuncia, una chica fue atacada alrededor de las 22:40 horas. Un supuesto tumulto de gente se apersonó en su casa y comenzaron a tirarle piedras y exhibirle armas de fuego. Ella dice que sufrió un piedrazo y que perdió el conocimiento.

WhatsApp Image 2026-02-08 at 09.53.57

Tras ser enviada al hospital, una amiga de ella se quedó al cuidado de sus hijos y esta manifestó que el grupo volvió a la casa, pero que esta vez dispararon con tumberas -efectuando más de siete tiros- y que gritaban desde afuera: “Te vamos a quemar la casa”.

Dato: a los dos imputados se le hizo absorción atómica para confirmar si tenían restos de plomo en sus manos, es decir, si manipularon arma.

Finalmente, Manzano y Rodríguez quedaron imputados por abuso de arma, portación de arma de fuego y lesiones leves. El caso será investigado en un plazo de 6 meses.