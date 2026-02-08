domingo 8 de febrero 2026

Videonota

Los esenciales culturales de Marcelo Arancibia: de un libro que interpreta a Shakespeare a la música de Charly García

En la tercera entrega de este espacio, el abogado y dirigente del GEN nos cuenta todo sobre ese libro, serie, película y música que lo inspiran, definen y divierten.

Por Bautista Lencinas
WhatsApp Image 2026-02-08 at 17.23.03

En una nueva entrega, Tiempo de San Juan te invita a conocer a los protagonistas locales a través de un lado menos expuesto: las referencias culturales que marcaron sus vidas. Libros, discos, series y películas que no solo acompañaron momentos clave de sus trayectorias, sino que también influyeron en su mirada actual sobre el mundo. Los esenciales culturales aparecen así como señales de identidad, piezas que ayudan a entender quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. Esta vez, Marcelo Arancibia, abogado y reconocido dirigente político sanjuanino del GEN.

Con una gran trayectoria en el mundo de la abogacía, Arancibia se inmiscuyó en la política hace algunos años, fue candidato a Gobernador, y siempre se vio influenciado por sus consumos culturales, que lo definen como persona, pero también como profesional. Especialmente en lo que lee, que lo ayuda interpretar mejor su entorno y la realidad política mundial.

Desde la música "ochentosa" que lo define por su fecha de nacimiento, con Charly y Spinetta a la cabeza, hasta lo más moderno que presentan las plataformas de streaming, como El Eternauta y Merlina, Marcelo nos contó un poco más sobre cómo es su persona, sin hablar de el, sino de sus consumos culturales.

Mirá el video con los esenciales culturales de Marcelo Arancibia acá:

