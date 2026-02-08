domingo 8 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

¿San Juan con sol, nubes y alguna probabilidad de lluvia en el segundo domingo de febrero?: lo que dice el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional sostiene en su portal oficial que la amplitud térmica de este domingo será de 8°.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan tendrá una jornada en la que las nubes podrían robarle el protagonismo al sol.

San Juan tendrá una jornada en la que las nubes podrían robarle el protagonismo al sol.

El Servicio Meteorológico Nacional asegura que la ciudad de San Juan y alrededores disfrutará este domingo de una cálida jornada, donde el sol y las nubes compartirían el protagonismo.

Lee además
alerta por la enfermedad de las catas estresadas en san juan: que es, como afecta a los humanos y como prevenirla
Para estar atentos

Alerta por la "enfermedad de las catas estresadas" en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla
En San Juan circulan muchas motos sin la chapa patente, debido a un nuevo faltante en el verano traccionado por un boom de ventas. 
Tensión en el mercado de dos ruedas

El escándalo de Branka Motors mete la cola en el faltante de patentes de motos en San Juan

Según el SMN, la temperatura máxima se ubicará en los 32°, mientras que la mínima no bajará de los 24°, dejando la amplitud térmica de la jornada dominical en 8°.

SMN

Asimismo, la nubosidad no terminaría provocando precipitaciones, ni tampoco se espera la visita de ningún viento a lo largo de la jornada.

Temas
Seguí leyendo

Naturaleza en miniatura: conocé los secretos de los pequeños cangrejos que habitan las aguas de San Juan

En San Juan, las ferreterías ya ven la luz al final del túnel: confirman subas en las ventas, la aparición de ofertas y el factor minero

¿Cuál es el peor signo del zodiaco según los sanjuaninos?

Glencore rompe con Río Tinto: cuál es el impacto en el histórico Pachón de San Juan

Savoca- Quinteros: la oposición se unió para competirle a "Pepe" Villa la secretaría general de UPCN

Kicillof mueve fichas a nivel nacional: quién será su armador en San Juan

Instalarán en un paraíso sanjuanino un telescopio "ojo de mosca", ¿qué es?

Achem despejó dudas sobre cambios en el gabinete de Orrego y defendió la reforma electoral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos mas inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga
Investigación

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender video
Tiempo de Verano en SJ

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

Aseguran que habrá una juntada therian en Albardón y estallaron las redes
Inesperada tendencia

Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas
No aprende

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Te Puede Interesar

Luis Guevara, compartiendo su arte con su querido Caucete.
Talento nuestro

El arte de Luis Guevara llena de color e identidad los rincones de Caucete

Por Jorge Balmaceda Bucci
Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Detienen al Cholo y al Tri por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas
Judiciales

Detienen al "Cholo" y al "Tri" por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause
Historias del Crimen

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause