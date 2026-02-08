¿San Juan con sol, nubes y alguna probabilidad de lluvia en el segundo domingo de febrero?: lo que dice el SMN

San Juan tendrá una jornada en la que las nubes podrían robarle el protagonismo al sol.

El Servicio Meteorológico Nacional asegura que la ciudad de San Juan y alrededores disfrutará este domingo de una cálida jornada, donde el sol y las nubes compartirían el protagonismo.

Según el SMN, la temperatura máxima se ubicará en los 32°, mientras que la mínima no bajará de los 24°, dejando la amplitud térmica de la jornada dominical en 8°.

SMN Asimismo, la nubosidad no terminaría provocando precipitaciones, ni tampoco se espera la visita de ningún viento a lo largo de la jornada.

