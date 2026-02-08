¿San Juan con sol, nubes y alguna probabilidad de lluvia en el segundo domingo de febrero?: lo que dice el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional asegura que la ciudad de San Juan y alrededores disfrutará este domingo de una cálida jornada, donde el sol y las nubes compartirían el protagonismo.
domingo 8 de febrero 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El Servicio Meteorológico Nacional sostiene en su portal oficial que la amplitud térmica de este domingo será de 8°.
El Servicio Meteorológico Nacional asegura que la ciudad de San Juan y alrededores disfrutará este domingo de una cálida jornada, donde el sol y las nubes compartirían el protagonismo.
Según el SMN, la temperatura máxima se ubicará en los 32°, mientras que la mínima no bajará de los 24°, dejando la amplitud térmica de la jornada dominical en 8°.
Asimismo, la nubosidad no terminaría provocando precipitaciones, ni tampoco se espera la visita de ningún viento a lo largo de la jornada.