Rafael "Nino" Claros ya no es más el director de Pami en San Juan

Tal como había adelantado Tiempo de San Juan, hubo cambios en las direcciones y gerencias de organismos nacionales en la provincia. Después de la renuncia de Rogelio Cerdera a la CNRT, se produjo el segundo movimiento y en Pami. El director, Rafael “Nino” Claros renunció a la conducción de la gigantesca obra social , que concentra más de 75.000 afiliados.

Claros fue la primera designación pública de LLA en San Juan. El 13 de enero del 2024 el médico especialista en gerontología asumió la dirección de Pami. Estuvo al frente durante dos años. No trascendieron detalles del alejamiento del profesional pero desde el mileísmo sanjuanino habían adelantado que no había conformidad con el manejo de algunas dependencias. Aún no se conoce quién será la persona que reemplazará a Claros.

La celeridad en la atención a los afiliados es el objetivo primario a resolver dentro de la institución. También continuar con los convenios para extender la atención a otras clínicas y sanatorios de la provincia.

La salida de Cerdera de la CNRT se produjo en diciembre del 2025, un año después de su designación, que cayó como una bomba dentro del peronismo. Gustavo Yáñez fue quien para quedó al frente del área que regula el transporte.

Son 28 los cargos nacionales que sobrevivieron a la motosierra Milei. Estructuras completas, como la del ENACOM, Fabricaciones Militares y el INADI, terminaron desapareciendo y en otras tantas se decidió no nombrar a ningún funcionario a cargo, como es el caso de Radio Nacional.

Con el análisis de los números de las elecciones legislativas, también llegaron las decisiones. A nivel central, el mileísmo decidió generar cambios en el Ejecutivo. Afuera Guillermo Francos y Lisandro Catalán, adentro Diego Santilli. Esos movimientos llevaron a generar revisiones internas en todas las provincias y así fue como se terminó de definir que es necesario mover algunas piezas en los organismos nacionales que tienen sede en San Juan.