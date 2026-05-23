sábado 23
de
mayo 2026
12° SAN JUAN
SAN JUAN, ARGENTINA
sábado 23
de
mayo 2026
12°
16°
Máxima
8°
Mínima
Humedad:
55%
Presión:
1016hPA
Viento:
S 2.51km/h
Lunes.
9°
Mín.
18°
Max.
Martes.
10°
Mín.
21°
Max.
Miércoles.
12°
Mín.
20°
Max.
Seguinos en
Buscar
Últimas noticias
Economía
Finanzas
Mineria
Política
San Juan
Rinconcitos Sanjuaninos
Historias de pueblos
Personajes
Deportes
El País
El Mundo
Policiales
Historias de Crimen
Departamentales
Rivadavia
Capital
Rawson
Chimbas
Albardón
Angaco
Calingasta
Caucete
Jáchal
Iglesias
9 de Julio
Pocito
San Martín
Santa Lucia
Sarmiento
Ullum
Valle Fértil
25 de Mayo
Zonda
Espectáculos
Farándula
Moda
Sugerencias
Producciones
Suplementos
Seguinos en
Economía
Mineria
Política
San Juan
Deportes
El País
El Mundo
Policiales
Departamentales
Espectáculos
Moda
Suplementos
Tiempo de San Juan
>
Deportes
>
Galería
23 de mayo de 2026 - 20:59
¿Estuviste en el triunfo del Verdinegro ante Maipú?: ¡buscate!
San Martín le ganó por 2 a 1 a Maipú de Mendoza y se afianzó en los puestos del Reducido.
Foto 1/21
Por
Compartí la nota:
Foto 2/21
Por
Compartí la nota:
Foto 3/21
Por
Compartí la nota:
Foto 4/21
Por
Compartí la nota:
Foto 5/21
Por
Compartí la nota:
Foto 6/21
Por
Compartí la nota:
Foto 7/21
Por
Compartí la nota:
Foto 8/21
Por
Compartí la nota:
Foto 9/21
Por
Compartí la nota:
Foto 10/21
Por
Compartí la nota:
Foto 11/21
Por
Compartí la nota:
Foto 12/21
Por
Compartí la nota:
Foto 13/21
Por
Compartí la nota:
Foto 14/21
Por
Compartí la nota:
Foto 15/21
Por
Compartí la nota:
Foto 16/21
Por
Compartí la nota:
Foto 17/21
Por
Compartí la nota:
Foto 18/21
Por
Compartí la nota:
Foto 19/21
Por
Compartí la nota:
Foto 20/21
Por
Compartí la nota:
Foto 21/21
Por
Compartí la nota:
Dejá tu comentario
Más Fotogalerías
Automovilismo
Colapinto brilló en Canadá y largará desde el top 10 en la Fórmula 1
Por Agencia NA
video
Mano a mano
Matías Sánchez, el voleibolista que desde hace casi una década no frena: el costo del alto rendimiento, sus días en San Juan y por qué no le cerraría la puerta a UPCN
Por Carla Acosta
Declaraciones
El vestuario Verdinegro tras el triunfo: la autocrítica de Schiapparelli y la emoción de Iachetti
Por Redacción Tiempo de San Juan
Te Puede Interesar
video
Mano a mano
Matías Sánchez, el voleibolista que desde hace casi una década no frena: el costo del alto rendimiento, sus días en San Juan y por qué no le cerraría la puerta a UPCN
Por Carla Acosta
Clima
Domingo fresco y otoñal en San Juan
Galería
¿Estuviste en el triunfo del Verdinegro ante Maipú?: ¡buscate!
Accidente
Violento choque entre una moto y un colectivo en San Martín: un hombre terminó en el hospital
Economía
San Juan, entre las provincias con mayor crecimiento económico del país