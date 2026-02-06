viernes 6 de febrero 2026

Por atrasos de pagos del PAMI a farmacias, peligra la entrega de medicamentos en San Juan

Así lo confirmaron desde el Colegio Farmacéutico. La entidad detalló que las demora viene ocurriendo desde mediados del 2025.

Por Guillermo Alamino
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

El Colegio Farmacéutico de San Juan dijo que peligra la entrega de medicamentos por atrasos de pago de PAMI. Detallaron que el escenario les ha traído complicaciones financieras, que los perjudica en su sostenibilidad y reposición de stock. Este jueves las entidades tuvieron una reunión con autoridades nacionales del organismo y les prometieron normalizar la situación en las próximas semanas.

Esteban Maldonado, presidente de la entidad, informó que la institución de seguridad social venía cumpliendo a tiempo sus compromisos, pero desde mediados de 2025 comenzaron los problemas. “Hasta la mitad del año pasado, el esquema de pagos era previsible y regular, con cancelaciones que se daban a los 12, 15 y 40 días. Sin embargo, esta dinámica cambió drásticamente, extendiéndose los plazos a 20, 40, 50 o incluso 60 días, perdiéndose toda previsibilidad sobre las fechas de cobro”, manifestó la autoridad.

La situación es preocupante para las farmacias porque el PAMI es el principal cliente de las firmas y, además, por los montos adeudados, indicaron. Advirtió que, si el panorama no cambia, podrían dejar de entregar medicamentos por los daños económicos. “Si bien hasta el momento no se ha generalizado la falta de entrega de medicamentos gracias al esfuerzo de las farmacias, la situación es insostenible. Existe un peligro real en la entrega de medicamentos porque, si la farmacia no puede pagar a la droguería, esta corta el crédito, impidiendo la reposición del stock”, sostuvo.

Por otra parte, el escenario los perjudica económicamente por la inflación, ya que los remedios continúan aumentando: “Cuando la farmacia finalmente cobra y busca reponer el medicamento, el costo de este ya ha aumentado, lo que las obliga a achicar su stock”.

Sin embargo, el dirigente tiene esperanza en que se revierta la problemática debido a que las entidades farmacéuticas han mantenido reuniones con las autoridades del PAMI. “Existe una promesa de pago para la semana entrante (específicamente un pago importante para el día martes) que cubriría tres de los cuatro pagos que se encuentran atrasados actualmente”, finalizó.

Farmacias en alerta

Entidades farmacéuticas argentinas emitieron un comunicado para advertir sobre la situación que viven en la actualidad. De esta manera, exigieron la cancelación de deudas pendientes, principalmente aquellas acumuladas desde finales de 2025.

Al respecto, indicaron que: “La falta de cancelación oportuna de dichas prestaciones ha generado un desfinanciamiento significativo en las farmacias prestadoras, dificultando la reposición de medicamentos y comprometiendo la previsibilidad operativa necesaria para sostener el servicio en tiempo y forma, especialmente para adultos mayores y pacientes crónicos”.

Por este motivo, solicitaron al PAMI “disponer las medidas necesarias para regularizar los pagos adeudados correspondientes a las prestaciones realizadas por las farmacias a beneficiarios del PAMI”.

El documento fue firmado por CoFA (Confederación Farmacéutica Argentina), FACAF (Federación Argentina de Cámaras de Farmacias), AFMSRA (Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina), FEFARA (Federación Farmacéutica), ASOFAR (Asociación Propietarios de Farmacias Argentinas) y la ADEM (Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales).

