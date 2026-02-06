viernes 6 de febrero 2026

Astronomía

Los fenómenos que se verán en el cielo de San Juan este febrero y los mejores días para ir a los observatorios

La Luna y Mercurio sobre la Cordillera, el satélite natural y Júpiter y un cometa, entre los fenómenos más llamativos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cometa C/2024 E1 Wierchos es uno de los fenómenos que ya muestra el cielo en San Juan. Se puede observar con aparatos especiales. Foto: Silvia Papaleo

El cometa C/2024 E1 Wierchos es uno de los fenómenos que ya muestra el cielo en San Juan. Se puede observar con aparatos especiales. Foto: Silvia Papaleo

Febrero ofrece varios espectáculos astronómicos imperdibles en el cielo sanjuanino, con fenómenos visibles a simple vista y otros ideales para observar desde los observatorios de la provincia. Según explicó Eric González, astrónomo del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, la clave para disfrutarlos pasa por prestar atención a las fases de la Luna y elegir bien las fechas.

El mes comenzó con Luna llena el 1 de febrero, lo que hace que los primeros días no sean los más recomendables para observar el cielo profundo. “Cuando la Luna está llena, su brillo tapa los objetos más débiles que necesitan cielos oscuros para verse bien”, explicó González a Tiempo de San Juan.

La situación mejora notablemente a partir del 17 de febrero, fecha en la que se producirá la Luna nueva. “Si uno quiere ir a los observatorios del Parque Nacional El Leoncito (en Calingasta), lo ideal es hacerlo entre cinco días antes y cinco o siete días después de la Luna nueva. Ese fin de semana, el anterior y el siguiente son los mejores, porque la Luna no va a estar molestando”, detalló el astrónomo.

Uno de los eventos más atractivos del mes ocurrirá el 19 de febrero, cuando se dé una conjunción entre la Luna y Mercurio. Se trata de un fenómeno difícil de observar, ya que sucede apenas dos días después de la Luna nueva, pero muy llamativo desde lo visual. “Se va a ver sobre la Cordillera hacia el oeste, al caer el sol. Es muy, muy bonito”, señaló González.

Ese mismo día, Mercurio alcanzará su máxima elongación, es decir, el punto en el que se ve más alejado del Sol desde la Tierra. Debido a que es un planeta interior y siempre aparece cerca del Sol en el cielo, suele ser complicado distinguirlo. “Ese momento va a ser el mejor del mes para verlo”, explicó el especialista.

Hacia el final del mes, el 27 de febrero, se producirá otra conjunción, esta vez entre la Luna y Júpiter. El fenómeno podrá apreciarse al atardecer y será fácil de identificar. “Vamos a ver una Luna casi llena y un punto muy, muy brillante que es Júpiter, visible desde el comienzo de la noche”, indicó González.

Además, durante febrero también se está observando el cometa C/2024 E1 Wierchos, aunque únicamente con instrumentos especializados. “Lo vamos a estar mostrando a los visitantes en la Estación de Altura Carlos Cesco, en El Leoncito”, adelantó el astrónomo.

Con cielos despejados y fechas bien elegidas, febrero se presenta como un mes ideal para mirar hacia arriba y disfrutar de los shows astronómicos que ofrece el cielo de San Juan.

