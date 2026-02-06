viernes 6 de febrero 2026

Condenado por hurto

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel

Se trata de Raúl David Santiago. Pidió que se le hiciera una junta interdisciplinaria para que lo declararan inimputable, pero su estrategia no le sirvió para zafar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
santiago
Fue juzgado en Flagrancia. Se lo acusaba de haber sido autor de un hurto agravado, un hecho ocurrido el 20 de diciembre de 2025 en 25 de Mayo. En ese momento, el fiscal Fernando Bonomo llegó a un acuerdo con su abogado defensor para que aceptara una pena en un juicio abreviado, pero Santiago no la aceptó.

Santiago solicitó que le hicieran una junta interdisciplinaria, ya que decía que era una persona inimputable, pero el planteo no prosperó. Se determinó que era una persona cuerda, que entendía la criminalidad de los hechos y sabía diferenciar lo bueno de lo malo.

Ante este resultado, se volvió a celebrar otra audiencia en Flagrancia (tras la feria judicial de enero) y el 5 de febrero se realizó una nueva audiencia, donde Raúl David Santiago aceptó la pena en un juicio abreviado y el juez lo condenó a dos meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia y prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

Qué hecho cometió Raúl David Santiago en 25 de Mayo

El hecho de inseguridad que protagonizó fue el 20 de diciembre de 2025. Alrededor de las 23:30 horas, un niño de 10 años dejó su bicicleta apoyada contra un árbol frente a su casa, en el barrio Algarrobo.

Santiago, ni lento ni perezoso, agarró la bicicleta y se dio a la fuga. Una cámara de un vecino captó el momento y la Policía salió a la búsqueda de este delincuente, logrando dar con él en calle Medina, a metros de calle 3, en el mismo departamento.

Un delincuente con roces con la Justicia

Siempre evitando la ley, este sujeto merodeaba por diferentes departamentos. Tal es el caso que en 2024 cayó por un hecho de abigeato y, para que no supieran quién era, dio un nombre diferente.

Lo juzgaron y también fue preso. Pero eso no es todo: los investigadores también lo acusaron de ser miembro de una reconocida banda criminal que durante 2024 cometió una cadena de delitos.

