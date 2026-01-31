domingo 1 de febrero 2026

Increíble

Un ladrón sanjuanino declarado inimputable tres veces volvió a ser detenido por robo: ¿otra vez dirán que es insano?

El problema es que lo liberan y al poco tiempo vuelve a ser aprehendido. Sus vecinos están hartos porque no para de robarles. Esta última detención fue por un hecho delictivo que cometió en el microcentro sanjuanino el pasado 26 de enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-30 at 10.30.22 (1)

Germán B. -no se puede dar su nombre completo ya que puede ser declarado insano por cuarta vez- se agarraba los codos con sus manos y, mirando hacia abajo, les dijo a las autoridades judiciales que directamente no sabe cómo volver a su casa. Respondió lo mínimo y, con la mirada perdida en el piso, escuchó al juez Gabriel Meglioli decir que le iban a hacer otra junta interdisciplinaria para confirmar si es inimputable o no.

Será el cuarto estudio médico al que será sometido para confirmar si es una persona que comprende la criminalidad de sus actos. Es la cuarta evaluación, porque ya cayó en otras tres ocasiones (dos legajos en Flagrancia y uno de UFI Delitos Contra la Propiedad) y la Justicia resolvió en todas que era una persona insana por su trastorno mental derivado del uso de sustancias.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 10.30.23

El problema es que Germán B. recupera la libertad tras darse a conocer el resultado de los estudios y vuelve a caer por cometer diferentes ilícitos. Esta vez lo apresaron por robar en el microcentro sanjuanino el pasado 26 de enero. Además, sus vecinos ya están cansados de lo que viven constantemente: día a día alguien es víctima y ya no saben cómo resolverlo.

Ante los antecedentes, este viernes 30 de enero, el fiscal Juan Manuel Gálvez, de UFI Delitos Contra la Propiedad, le solicitó al juez esta junta interdisciplinaria para confirmar diferentes puntos. La abogada que defiende a Germán B., la defensora oficial Sandra Leveque, expresó estar de acuerdo con la solicitud y el magistrado hizo lugar.

B. seguirá internado en el Hospital General Julieta Lanteri. Durante la próxima semana deberán estar los resultados, ya que el juez Meglioli resolvió que los profesionales solo tendrán un plazo de 5 días hábiles.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 10.30.22

Detalles del delito por el que cayó el pasado 26 de enero en el microcentro

Germán B. protagonizó un robo en un local de ropa ubicado en la Galería Central de Capital durante la tarde del 26 de enero de 2026. Según consta en la denuncia, el sospechoso ingresó al comercio “Pedro Navaja” cerca de las 17:45 y, simulando portar un arma al cubrir su mano con una bolsa, amenazó a la empleada para exigirle dinero.

La trabajadora le indicó el lugar donde se encontraba la recaudación y el sujeto sustrajo alrededor de $50.000 en efectivo. Luego, tomó prendas, entre ellas unas 15 bermudas de distintos colores y talles, una remera negra con la inscripción “La Berisso” y una mochila marca Nike, elementos que se colocó antes de retirarse del lugar.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la galería y del sistema CISEM, donde se observa al individuo antes de ingresar al local y posteriormente caminando por la vía pública con la ropa y la mochila presuntamente robadas.

Dato: Esta ropa fue utilizada durante el 26 y el 27 cuando fue atrapado por personal policial.

