Un presunto ladrón cayó preso cuando violentaba la puerta de una casa en Rivadavia

Un joven fue detenido este lunes a la madrugada en Rivadavia cuando forzaba la puerta de una casa e intentaba entrar a robar. Los dueños salieron a ver qué pasaba y el presunto ladrón escapó, pero no le fue muy bien: los vecinos lograron darle alcance y, en ese momento, también llegaron los policías de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, del Departamento de Coordinación Judicial D-5.

El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre calle Dorrego, en Rivadavia, donde los propietarios se encontraban en el interior de la vivienda al momento del intento de ingreso. Según fuentes policiales, el sospechoso forzó la puerta del fondo y provocó importantes daños.

Todo esto fue advertido por los dueños de casa. Al verse descubierto, el sujeto se dio a la fuga a través de un descampado cercano. Sin embargo, fue perseguido y reducido por vecinos de la zona, quienes lograron retenerlo hasta la llegada de una patrulla policial.

Esa patrulla pertenecía a policías de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, que circulaban por calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre Dominguito y Viamonte. Los efectivos, que se encontraban de civil, terminaron de reducir al sujeto, identificado como de apellido Salcedo y domiciliado en el barrio Aramburu, revelaron voceros policiales.

Tras consultar con el Sistema Acusatorio y teniendo en cuenta las características del hecho, se dio intervención al Sistema de Flagrancia por el presunto delito de robo agravado en grado de tentativa. El aprehendido fue trasladado y quedó alojado en la Comisaría 27ª, donde se realizaron los trámites de rigor.