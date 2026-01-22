jueves 22 de enero 2026

Revelaciones

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete

En el marco de la audiencia de control de detención y formalización de la causa, se conocieron detalles de la maniobra que dispuso la Justicia para dar con el paradero de Laureano Quiroga, que quedó imputado y pasará 2 meses en la Comisaría 9na.

Por Juan Ortiz
image

Tres allanamientos y una cita engañosa, así podrían resumirse los intentos de los investigadores de la Brigada de Investigaciones Este de la Policía de San Juan para dar con el paradero de Laureano Quiroga, imputado por la brutal golpiza por celos en Caucete contra Fernando Javier Fernández Domínguez, quien terminó con graves lesiones y fue abandonado en una plaza.

En el marco de la audiencia de control de detención y formalización de la causa, se revelaron detalles del denominado “operativo especial” que permitió su captura. El procedimiento fue expuesto por el abogado defensor Antonio Olivera Legleu durante su intervención en la audiencia, en la que manifestó conformidad con el plazo de 90 días de la investigación penal preparatoria.

Sin embargo, se opuso a la prisión preventiva por el mismo lapso, en un intento de atenuar las medidas coercitivas, al sostener que la detención se produjo mediante una cita engañosa montada por los investigadores, situación que, según argumentó, no configuraría riesgo de fuga ni intento de huida.

image
Abogado defensor Antonio Olivera Legleu

Abogado defensor Antonio Olivera Legleu

De acuerdo a lo señalado, Quiroga fue detenido durante un falso encuentro, en el que miembros de la unidad policial, se hicieron pasar por una mujer para citarlo en un punto previamente acordado, donde finalmente fue aprehendido. Se trató de un operativo “especial”, en palabras del juez Juan Gabriel Meglioli, al que se recurrió luego de tres allanamientos con resultado negativo, uno de ellos en el domicilio del imputado.

Tras la conclusión de la audiencia, el joven de 21 años fue enviado a la Comisaría 9ª con prisión preventiva y enfrenta dos cargos: lesiones graves y amenazas.

El Hecho

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, realizada por la ayudante fiscal Hilda Rojas, Fernández Domínguez circulaba en su vehículo Chevrolet Agile por la localidad de Vallecito cuando se detuvo a comprar en un negocio del paraje La Difunta Correa. En ese lugar se encontró con Quiroga, con quien mantenía conflictos previos vinculados a una relación pasada con una ex pareja del imputado.

Esa situación habría derivado en la violenta agresión que dejó a la víctima gravemente lesionada. Según la investigación, la secuencia de violencia comenzó cuando Laureano Quiroga habría intentado atropellar por detrás a Fernández Domínguez con su vehículo, mientras ambos circulaban por la Ruta Nacional 141, en la zona de Vallecito. Tras esa maniobra, el imputado descendió del auto y comenzó a golpearlo, provocándole lesiones de gravedad.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, la víctima fue reducida y subida al baúl del vehículo, en el que fue trasladada hasta una plaza de la zona, donde finalmente fue abandonada en estado inconsciente. Allí, una mujer que estaría vinculada al conflicto entre ambos intervino y auxilió al herido, permitiendo que recibiera asistencia en un centro de salud.

Como consecuencia de la brutal agresión, la víctima sufrió lesiones de carácter grave, entre ellas una fractura del maxilar, un traumatismo encéfalo craneano y múltiples golpes en el rostro y distintas partes del cuerpo, que le provocaron pérdida de conocimiento. Por la gravedad del cuadro, debió recibir asistencia médica y esas lesiones fueron las que llevaron a la fiscalía a encuadrar el hecho dentro del delito de lesiones graves.

