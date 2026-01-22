Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

Pasadas las 13 horas de este jueves, Tiempo de San Juan constató en exclusiva la aparición de los cuatro hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan desde el miércoles. Según confirmaron fuentes oficiales a este diario, los menores se encontraban en buen estado de salud.

Video Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

De acuerdo a lo que informaron las fuentes oficiales del caso, la madre de los niños los dejó en un remis en una vivienda del barrio Alba, en Santa Lucía. Esto ocurrió cerca de las 13 horas, dijeron. Allí reside una tía materna, quien tiene la guarda provisoria de los cuatro chicos dispuesta por la Justicia. Luego de dejarlos, la mujer se retiró en el mismo vehículo, indicaron las fuentes. Hasta el momento, no se conoció el paradero de la madre ni del padre.

image La única niña de los hermanos, junto con su tía.

La conmoción se hizo presente en la zona cuando arribaron los menores. En medio del operativo policial, los tres hermanitos más pequeños -cuyos rostros no fueron exhibidos por resguardo- fueron vistos caminando por la vereda, a metros de la casa de su tía materna.

Vecinos del lugar reflejaron su alivio tras horas de incertidumbre y preocupación. La tía de los niños permaneció con ellos luego de que fueran dejados en la vivienda, tras haber estado varias horas desaparecidos.

El violento episodio previo

La desaparición de los cuatro hermanitos mantuvo en vilo a la provincia y activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas. En ese contexto, Cinthia Aballay, tía materna de los menores y responsable de su guarda provisoria, brindó un crudo testimonio sobre cómo se los habrían llevado.

La mujer aseguró que no estuvo presente al momento del hecho, pero reconstruyó la secuencia a partir de los relatos de vecinos y de su hermano. Según indicó, los padres de los niños arribaron a la vivienda en un remis de color gris, que quedó estacionado a la vuelta del domicilio, en inmediaciones de calle Cordillera de los Andes.

Amenazas y forcejeos

Siempre según el testimonio de Aballay, la situación fue violenta desde el inicio. “Vinieron a patear la puerta. Mi hermana entró por adelante y él por atrás”, relató. En ese contexto, el padre de los menores habría amenazado con un cuchillo a su hermano y, bajo intimidación, se llevó a los niños por la fuerza.

“El más grande gritaba que no quería subirse”, expresó la mujer, quien también sostuvo que varios vecinos presenciaron la escena, aunque no intervinieron por miedo. “Me dijeron que los chicos gritaban y lloraban”, agregó.

Uno de los relatos más duros fue el que refiere a una agresión directa contra uno de los niños. “Al más grande le metieron una cachetada en la espalda y lo subieron al remis”, aseguró Aballay.

Consumo de alcohol

En su declaración, la tía materna también afirmó que los adultos que se llevaron a los menores habrían estado consumiendo alcohol. “En el kiosco se pararon a comprar una latita de cerveza y una botella de gaseosa”, manifestó, dato que ahora forma parte de la investigación.

Finalmente, tras horas de intensa búsqueda, este jueves los niños fueron dejados en la vivienda y los progenitores se retiraron del lugar. “Hoy los dejó y se fue. No sé cómo se habrá pactado la entrega”, expresó Aballay, quien confirmó que los hermanitos se encontraban en buen estado de salud.

La causa

Tal como informaron fuentes judiciales, los cuatro niños -dos de 4 años, una nena de 5 y el mayor de 8- se encontraban bajo guarda provisoria de una tía, medida dispuesta por una jueza ante la imposibilidad de los padres de hacerse cargo de ellos.