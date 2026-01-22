Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Cerca de las 13 horas de este jueves, aparecieron sanos y salvos los cuatro hermanitos de entre 4 y 8 años que eran buscados intensamente en San Juan desde el miércoles, según confirmaron fuentes oficiales a este diario. Los menores fueron hallados en la zona de Villa Alba, en Santa Lucía, y se encontraban en buen estado de salud.

Video Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Cuenta regresiva San Juan vuelve a ser capital del ciclismo con una nueva edición de la Vuelta

La desaparición de los niños había sido denunciada el día anterior, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas y un pedido de colaboración a la comunidad a través del programa provincial San Juan Te Busca. En el caso intervinieron funcionarios de CAVIG y personal policial.

Según se había informado oficialmente, dos de los niños tienen 4 años, la niña 5 y el hermano mayor 8. Todos estaban bajo guarda provisoria de una tía materna, medida dispuesta por la Justicia ante la imposibilidad de los padres de hacerse cargo de ellos.

Cómo se los llevaron

En las últimas horas, la tía materna de los menores, Cinthia Aballay, quien tenía a su cargo a los chicos, brindó un crudo testimonio sobre lo ocurrido. En diálogo con Tiempo de San Juan, explicó que no estuvo presente en el momento del hecho, pero reconstruyó la secuencia a partir de los relatos de vecinos y de su hermano.

Embed - Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos en San Juan

Según indicó, los padres de los niños llegaron al domicilio -ubicado en inmediaciones de calle Cordillera de los Andes, en Santa Lucía- a bordo de un remis gris que quedó estacionado a la vuelta de la vivienda. La situación, aseguró, fue violenta desde el inicio.

“Vinieron a patear la puerta. Mi hermana entró por adelante y él por atrás”, relató. En ese contexto, el padre de los menores habría amenazado con un cuchillo a su hermano y, bajo intimidación, se llevó a los niños por la fuerza.

Amenazas y forcejeos

“El más grande gritaba que no quería subirse”, contó Aballay, y agregó que varios vecinos presenciaron la escena, aunque muchos no intervinieron por miedo. “Me dijeron que los chicos gritaban y lloraban”, sostuvo.

Uno de los relatos más duros fue el que refiere a una agresión directa contra uno de los niños. “Al más grande le metieron una cachetada en la espalda y lo subieron al remis”, aseguró.