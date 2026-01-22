En España, Orrego se reunió con operadores turísticos del sector privado

En el marco de su participación en FITUR, la feria de turismo más importante del mundo que se desarrolla en Madrid , el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , encabezó este jueves una intensa agenda de reuniones con operadores turísticos y de eventos del sector privado. Estuvo acompañado por el ministro de Turismo, Guido Romero.

Durante la segunda jornada de la feria, el mandatario provincial se reunió con Miguel Ángel Hernández, director Global de Desarrollo de Negocios y Alianzas de HBX, considerado el mayor banco de camas del mundo. En el encuentro, las partes intercambiaron información sobre los modos de operación de la firma y los servicios de promoción que desarrolla con distintos destinos internacionales.

Además, la comitiva sanjuanina mantuvo contacto con representantes de EXPOLAGOS, organizadores de la feria binacional de destinos de lagos patagónicos, quienes ofrecieron a San Juan participar como único destino invitado. Desde el Gobierno provincial destacaron que se trata de una oportunidad estratégica para presentar la propuesta turística local ante nuevos mercados.

image

Alianzas público-privadas y turismo de eventos

En las reuniones se abordaron posibles mecanismos de articulación entre el sector público y privado, con el objetivo de fortalecer la promoción del destino y avanzar en acuerdos que potencien la llegada de turistas e inversiones. El eje estuvo puesto tanto en el turismo receptivo como en el desarrollo del sector MICE, vinculado a eventos, reuniones y convenciones.

Cabe destacar que la presencia del gobernador en Madrid responde a una invitación especial realizada por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y el director regional de ONU Turismo, Gustavo Santos. El viaje de la comitiva sanjuanina se concretó bajo un programa financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Una agenda que comenzó el miércoles

Orrego se encuentra participando de FITUR desde el miércoles, integrando el stand argentino en la feria. La posibilidad de que San Juan esté presente surgió originalmente en septiembre de 2025, durante la visita de Scioli a la provincia para el Foro Nacional de Turismo.

Durante las jornadas de trabajo, la agenda oficial incluye encuentros con empresas nacionales e internacionales para fomentar inversiones en infraestructura turística, así como gestiones orientadas a mejorar la conectividad aérea, tanto de cabotaje como internacional.