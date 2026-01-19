lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Triste actualización

Ascienden a 39 los fallecidos y 152 los heridos por el choque de trenes en España

El nuevo informe que dieron a conocer las autoridades indicó que, 73 heridos permanecen hospitalizados y 24 de ellos se encuentran en estado grave.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Continúan las tareas de investigación y asistencia a pacientes heridos tras el choque de trenes en España que dejó al menos 39 fallecidos.

Continúan las tareas de investigación y asistencia a pacientes heridos tras el choque de trenes en España que dejó al menos 39 fallecidos.

Un nuevo informe reveló que el grave choque de trenes ocurrido la tarde del domingo en la localidad de Adamuz, en la provincia meridional española de Córdoba, dejó 39 personas fallecidas hasta el momento, entre ellas el maquinista de uno de los trenes implicados, así como 152 heridos, de los cuales 73 permanecen hospitalizados, incluidos 24 en estado grave, según el último balance facilitado por las autoridades.

Lee además
la lista poco conocida de fallecidos por el terremoto del 44, las empresas que colapsaron y lo que mas faltaba en san juan
A 82 años

La lista poco conocida de fallecidos por el terremoto del '44, las empresas que colapsaron y lo que más faltaba en San Juan
tragedia ferroviaria en espana: dos trenes de alta velocidad descarrilaron y murieron al menos 21 personas
Siniestro

Tragedia ferroviaria en España: dos trenes de alta velocidad descarrilaron y murieron al menos 21 personas

El accidente se produjo a las 19:45 del domingo, cuando el tren de alta velocidad LD AV Iryo 6189, con origen en Málaga y destino Madrid, descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un tren Alvia LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, que también descarriló.

Como consecuencia del impacto y del posterior descarrilamiento, varios vagones de ambos trenes se salieron de la vía y algunos de los coches de la parte trasera del convoy procedente de Málaga volcaron, cayendo por un talud adyacente a la plataforma ferroviaria, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia y testigos presenciales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó la situación de "muy triste" y destacó el fuerte impacto humano del siniestro. "No estamos acostumbrados a un accidente de estas características. En estos trenes viajan familias enteras, personas mayores, niños. En definitiva, personas de toda índole y probablemente de todas las edades", afirmó durante una declaración a los medios en el lugar del accidente, donde se desplazó para conocer la situación.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló que el siniestro es "tremendamente extraño", al haberse producido en un tramo recto de la vía, con un tren de nueva construcción, fabricado en 2022, que había superado su última revisión técnica el pasado 15 de enero, y en un punto donde la infraestructura había sido renovada recientemente.

"Es verdaderamente extraño. Todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y los que hemos podido consultar están tremendamente extraños del accidente porque, como les digo, es muy raro", afirmó el ministro.

Las autoridades indicaron que por el momento no existe una causa oficial confirmada y apelaron a la cautela, subrayando que el análisis técnico de un accidente de esta magnitud requiere tiempo y una investigación exhaustiva antes de determinar responsabilidades.

Temas
Seguí leyendo

Devastadores incendios en Chile: al menos 15 muertos y más de 50 mil evacuados

Trump invitó a Milei a integrar el Board of Peace, el nuevo órgano internacional para mediar en conflictos globales

María Corina Machado dijo que espera ser elegida presidenta de Venezuela "en el momento adecuado"

La aurora boreal desde el espacio: el video que cautivó al mundo

Encuentro clave entre Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca: así llegó la Premio Nobel de la Paz

La Sagrada Familia avanza hacia su cima histórica y suma un nuevo hito arquitectónico

Por primera vez una misión en la Estación Espacial Internacional terminó antes por un tema de salud: qué sucedió

En el año del Mundial, Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, incluidos Brasil, Rusia e Irán

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol
Ahora

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan video
Antecedentes

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

Te Puede Interesar

Subsidios de luz: el EPRE pidió que San Juan sea reconocida como “zona muy cálida” para elevar el tope de consumo eléctrico subsidiado durante el verano.
Electricidad y el EPRE

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

Por Redacción Tiempo de San Juan
Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Vista aérea del Complejo Ceferino Namuncurá, San Martín - Archivo 2017
Accidente

Un paseo familiar que terminó mal: un niño de 7 años cayó por una pendiente en Pie de Palo y está internado

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan
Para tener en cuenta

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan