Tragedia ferroviaria en España: dos trenes de alta velocidad descarrilaron y murieron al menos 21 personas

Al menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas este domingo por la noche tras un grave accidente ferroviario en el sur de España, donde dos trenes de alta velocidad descarrilaron y colisionaron en la región de Andalucía, cerca de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba. La tragedia ocurrió cuando una formación que viajaba desde Málaga hacia Madrid se salió de la vía, invadió el carril contrario y chocó de frente con otro tren que se dirigía a Huelva.

El siniestro se produjo alrededor de las 19.45 (hora local) y dejó una escena de extrema gravedad. Varios vagones cayeron por un terraplén de unos cuatro metros de altura y quedaron retorcidos, lo que complicó las tareas de rescate durante varias horas. Entre las víctimas fatales se encuentra al menos uno de los maquinistas, mientras que unas 30 personas permanecen internadas en estado crítico. En total, entre ambas formaciones viajaban más de 500 pasajeros.

Según informó el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif, el tren de la empresa Iryo descarriló primero, cruzó hacia la vía opuesta y fue embestido por un tren Alvia de Renfe. El impacto provocó el descarrilamiento de ambas formaciones y un importante despliegue de los servicios de emergencia, que trabajaron durante toda la noche para asistir a los heridos y liberar a personas atrapadas entre los hierros.

El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, calificó el choque como “terrible” y explicó que las primeras unidades del tren de Renfe “salieron despedidas” producto de la violencia del impacto. En tanto, fuentes oficiales advirtieron que el número de víctimas fatales podría incrementarse a medida que avanzan las tareas de rescate e identificación.

Desde Iryo confirmaron que en el tren que cubría el trayecto Málaga–Madrid viajaban 317 personas y aseguraron que se activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia, en coordinación con las autoridades. Renfe, por su parte, puso a disposición asistencia psicológica y logística para los pasajeros y familiares afectados.

Como consecuencia del accidente, el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpido hasta nuevo aviso. Adif habilitó una línea telefónica especial para la atención de familiares y estableció centros de asistencia en Madrid, Córdoba y Huelva, además de un espacio de contención en la estación de Atocha.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguró que el Ejecutivo trabaja junto a las autoridades regionales y los servicios de emergencia para atender a las víctimas. La Casa Real también manifestó su pesar por el trágico episodio y envió condolencias a los familiares de los fallecidos.

Testimonios de pasajeros describieron momentos de pánico dentro de los vagones. Algunos relataron que el descarrilamiento se sintió “como un terremoto”, con equipajes y objetos volando por el aire, y que fue necesario romper ventanas para poder evacuar. “Vimos los vagones completamente retorcidos y algunos volcados”, contó una de las pasajeras.