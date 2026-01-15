jueves 15 de enero 2026

Estados Unidos

Encuentro clave entre Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca: así llegó la Premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz mantuvo este jueves un almuerzo privado con el presidente de Estados Unidos. El encuentro, sin acceso a la prensa, se da en medio del proceso de transición en Venezuela y tras recientes liberaciones de presos políticos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
G-uI8lQWsAEkrzK

En un momento político crucial para Venezuela y las relaciones con Estados Unidos, el presidente Donald Trump recibió este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, para un almuerzo privado sin acceso a la prensa que marca el primer cara a cara entre ambos mandatarios.

Machado llegó al complejo presidencial de Washington poco antes de las 12:30, hora local, escoltada desde su llegada en vehículo hasta un comedor reservado en la residencia oficial, donde se espera que aborden el futuro político de Venezuela tras la detención en Caracas del ex presidente Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos en la primera semana de enero.

La reunión, según registra la agenda oficial, se celebra en medio de una reconfiguración de las relaciones bilaterales: el gobierno de Trump ha mostrado señales de diálogo con distintos sectores del poder en Caracas, mientras mantiene un enfoque estratégico sobre la transición venezolana y el manejo de activos como la industria petrolera.

image

Para Machado, este encuentro representa una oportunidad para consolidar su posición como protagonista de la transición democrática que los aliados internacionales esperan para Venezuela. Desde que fue galardonada con el Nobel de la Paz por su lucha por el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en su país, la dirigente ha buscado estrechar vínculos con Washington, incluso expresando públicamente su admiración por el papel de Trump en el desalojo de Maduro y proponiendo, en tono simbólico, compartir el Nobel con el mandatario estadounidense —una idea que el Comité Noruego del Nobel aclaró que no es posible, pues el premio no puede transferirse.

La Casa Blanca ha adoptado hasta ahora una posición cautelosa: aunque respalda el proceso de transición y ha reconocido a la nueva administración en Venezuela, no ha incluido formalmente a Machado en la primera etapa de ese proceso, priorizando en cambio el diálogo con otras figuras políticas vinculadas al gobierno interino.

