Trump sanciona con aranceles a países que mantengan comercio con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la imposición de un arancel del 25% a todos los países que mantengan relaciones comerciales con el régimen de Irán, en medio de una fuerte escalada represiva en Teherán frente a una ola de protestas sociales.

La medida fue comunicada a través de la red social Truth Social, donde Trump aseguró que la decisión entra en vigencia de manera inmediata. “Cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todos sus intercambios comerciales con los Estados Unidos. Esta orden es definitiva”, escribió el mandatario.

El anuncio se produce en un contexto de extrema tensión en Irán. Según informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, al menos 648 personas murieron y más de 10.600 fueron detenidas durante las últimas dos semanas de manifestaciones.

La situación en el país resulta difícil de verificar desde el exterior debido al bloqueo del acceso a internet y la interrupción de las líneas telefónicas. El régimen iraní no difundió cifras oficiales sobre víctimas, aunque en redes sociales comenzaron a circular videos que mostrarían decenas de cuerpos en una morgue ubicada en las afueras de Teherán.

En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, adelantó que la Unión Europea propondrá nuevas sanciones contra Irán ante lo que calificó como un número “espantoso” de muertes producto de la represión estatal.

“El creciente número de víctimas en Irán es espantoso. Condeno de manera inequívoca el uso excesivo de la fuerza y la continua restricción de la libertad”, expresó Von der Leyen en un comunicado difundido este martes. Además, afirmó que se avanzará “rápidamente” con sanciones contra los responsables de la violencia.

