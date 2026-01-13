martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

Trump sanciona con aranceles a países que mantengan comercio con Irán

La medida coincide con una ola de protestas reprimidas violentamente y fuertes críticas desde Europa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la imposición de un arancel del 25% a todos los países que mantengan relaciones comerciales con el régimen de Irán, en medio de una fuerte escalada represiva en Teherán frente a una ola de protestas sociales.

Lee además
protestas en iran: al menos 192 muertos y el saldo podria ser mayor
Terrible

Protestas en Irán: al menos 192 muertos y el saldo podría ser mayor
Bomberos trabajan en uno de los puntos afectados por el masivo ataque de Rusia contra Ucrania.
Miles de familia sin luz

Rusia lanzó un ataque masivo contra la red eléctrica de Ucrania en medio de una extrema ola de frío

La medida fue comunicada a través de la red social Truth Social, donde Trump aseguró que la decisión entra en vigencia de manera inmediata. “Cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todos sus intercambios comerciales con los Estados Unidos. Esta orden es definitiva”, escribió el mandatario.

El anuncio se produce en un contexto de extrema tensión en Irán. Según informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, al menos 648 personas murieron y más de 10.600 fueron detenidas durante las últimas dos semanas de manifestaciones.

La situación en el país resulta difícil de verificar desde el exterior debido al bloqueo del acceso a internet y la interrupción de las líneas telefónicas. El régimen iraní no difundió cifras oficiales sobre víctimas, aunque en redes sociales comenzaron a circular videos que mostrarían decenas de cuerpos en una morgue ubicada en las afueras de Teherán.

En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, adelantó que la Unión Europea propondrá nuevas sanciones contra Irán ante lo que calificó como un número “espantoso” de muertes producto de la represión estatal.

“El creciente número de víctimas en Irán es espantoso. Condeno de manera inequívoca el uso excesivo de la fuerza y la continua restricción de la libertad”, expresó Von der Leyen en un comunicado difundido este martes. Además, afirmó que se avanzará “rápidamente” con sanciones contra los responsables de la violencia.

FUENTE: ifobae

Temas
Seguí leyendo

El régimen de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari

Trump recibe a María Corina Machado en la Casa Blanca

Un youtuber asegura haber descubierto la fórmula secreta de la Coca-Coca: mirá la receta

Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno

Mensaje escalofriante: hallaron cinco cabezas humanas colgadas de un cartel en una playa turística en Ecuador

Advierten un nexo entre el riesgo de contagio de la "supergripe" H3N2 y las personas que tuvieron Covid

La escalofriante premonición de un cantante colombiano que murió en un accidente aéreo

Ultimátum de Trump para Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el regimen de venezuela libero al argentino-israeli yacoov harari
Tiene 72 años

El régimen de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross
Investigación

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross

Te Puede Interesar

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

Por Redacción Tiempo de San Juan
Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique
Tiempo de verano en SJ

Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas
Repercusiones

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto
Investigación

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto