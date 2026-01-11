Ultimátum de Trump para Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , anunció este domingo el cese total de los envíos de petróleo y asistencia financiera que Venezuela destinaba a Cuba , y lanzó un ultimátum al gobierno de La Habana para que inicie negociaciones con Washington “antes de que sea demasiado tarde”.

El mandatario difundió su mensaje a través de la red social Truth Social, donde aseguró que la histórica relación energética entre Caracas y La Habana llegó a su fin, y enfatizó que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: “cero” , en un llamado directo al gobierno cubano para buscar un acuerdo.

La medida se produce en el marco del reciente golpe geopolítico que implicó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, según informó Trump, quien además afirmó que la mayor parte de los agentes cubanos que ofrecían “servicios de seguridad” en Venezuela fallecieron en esa operación.

Más allá del bloqueo energético, Trump advirtió que Cuba debe sentarse “bajo las condiciones de Washington” para evitar consecuencias no especificadas, reforzando la presión diplomática sobre el régimen de La Habana.

La decisión representa un fuerte impacto para la economía cubana, que depende en gran medida del crudo importado para la generación eléctrica y el transporte interno. La reconfiguración de la política energética y geopolítica en la región se produce en un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos y los gobiernos de Cuba y Venezuela.