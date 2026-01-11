domingo 11 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Ultimátum de Trump para Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció el cese total del envío de petróleo y dinero venezolano a Cuba y lanzó un ultimátum a La Habana para iniciar negociaciones, marcando un giro radical en la política energética y diplomática en el Caribe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el cese total de los envíos de petróleo y asistencia financiera que Venezuela destinaba a Cuba, y lanzó un ultimátum al gobierno de La Habana para que inicie negociaciones con Washington “antes de que sea demasiado tarde”.

Lee además
dieron a conocer la liberacion de presos politicos en venezuela y en ee.uu. afirman que fue por la maxima presion ejercida por trump
Oficial

Dieron a conocer la liberación de presos políticos en Venezuela y en EE.UU. afirman que fue por la "máxima presión" ejercida por Trump
Donald Trump volvió a referirse al control de Estados Unidos sobre Venezuela.
Declaraciones

Para Trump, "sólo el ‍tiempo dirá" cuánto tiempo Estados Unidos mantendrá supervisión sobre Venezuela

El mandatario difundió su mensaje a través de la red social Truth Social, donde aseguró que la histórica relación energética entre Caracas y La Habana llegó a su fin, y enfatizó que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: “cero”, en un llamado directo al gobierno cubano para buscar un acuerdo.

La medida se produce en el marco del reciente golpe geopolítico que implicó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, según informó Trump, quien además afirmó que la mayor parte de los agentes cubanos que ofrecían “servicios de seguridad” en Venezuela fallecieron en esa operación.

Más allá del bloqueo energético, Trump advirtió que Cuba debe sentarse “bajo las condiciones de Washington” para evitar consecuencias no especificadas, reforzando la presión diplomática sobre el régimen de La Habana.

La decisión representa un fuerte impacto para la economía cubana, que depende en gran medida del crudo importado para la generación eléctrica y el transporte interno. La reconfiguración de la política energética y geopolítica en la región se produce en un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos y los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan marcharán contra el operativo estadounidense en Venezuela: "El objetivo de Trump..."

Trump aseguró que Venezuela comprará productos "exclusivamente" de Estados Unidos

Trump confirmó que Venezuela entregará hasta 50.000.000 de barriles de petróleo a Estados Unidos

Conflicto por Groenlandia: las mayores potencias militares de Europa se unen contra las amenazas de Trump

Trump afirmó que la captura de Maduro no contó con la participación del círculo cercano al líder chavista

Protestas en Irán: al menos 192 muertos y el saldo podría ser mayor

El hijo de Maduro dijo que su padre se encuentra "bien" y "fuerte" en Estados Unidos

Estafa emocional: creyó que estaba de novia con Brad Pitt, lo fue a esperar al aeropuerto y se llevó una horrible sorpresa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
protestas en iran: al menos 192 muertos y el saldo podria ser mayor
Terrible

Protestas en Irán: al menos 192 muertos y el saldo podría ser mayor

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María
Sentando precedente

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta
Tragedia

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Un mandamás de un importante grupo con negocios en San Juan anunció su salida y generó sorpresa
Cambios

Un mandamás de un importante grupo con negocios en San Juan anunció su salida y generó sorpresa

Rolando Lara, hermano de Alejandro Lara. Fue asesinado en mayo de 2016.
Historial

"¿No les dolió cuando mataron a su hermano?": el trágico antecedente de una familia involucrada en el crimen del Barrio Las Pampas

No somos delincuentes: la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito
En las redes

"No somos delincuentes": la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito

Te Puede Interesar

El legado de don Domingo, el loco autodidacta que marcó una huella en el patrimonio sanjuanino
Historias

El legado de don Domingo, el "loco" autodidacta que marcó una huella en el patrimonio sanjuanino

Por David Cortez Vega
Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entró a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entró a la policía

Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: Lo vivo con más nervios que arriba de la bici
Invitado de lujo

Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: "Lo vivo con más nervios que arriba de la bici"

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar
¡Enormes!

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería