domingo 11 de enero 2026

Terrible

Protestas en Irán: al menos 192 muertos y el saldo podría ser mayor

Una ONG de este país dio este escalofriante número, estas protestas masivas son contra la república islámica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cánticos contra el régimen en Irán llenaron las calles de Teherán el sábado por la noche, mientras los manifestantes impulsaban el mayor movimiento de protesta contra la república islámica en más de tres años, pese a la represión letal y a un apagón de Internet.

Las autoridades de la República Islámica responsabilizaron a Estados Unidos por el estallido de las manifestaciones, que comenzaron en la capital hace dos semanas por las dificultades económicas y se han extendido a otras ciudades con llamados a derrocar el liderazgo de Ali Khamenei.

Grupos de derechos humanos reportaron decenas de muertes y alertaron el sábado sobre el endurecimiento de la represión. La información procedente del país es escasa debido al corte de Internet, y el monitor NetBlocks indicó que casi no hay conectividad desde el jueves.

Al menos 192 personas han muerto en dos semanas de protestas contra el régimen iraní, según indicó este domingo la ONG Iran Human Rights.

“Desde el inicio de las protestas Iran Human Rights ha confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes”, afirma la organización con sede en Noruega, que no descarta que sean muchos más porque un corte de internet les impide desde hace días verificarlo. El anterior saldo era de 51 decesos.

Cabe mencionar que Amnistía Internacional confirmó que estaba analizando “informes preocupantes de que las fuerzas de seguridad han intensificado el uso ilegal de fuerza letal contra los manifestantes” desde hace 5 días.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país está “listo para ayudar” al movimiento de protesta, después de advertir que Irán enfrenta “grandes problemas” por sus esfuerzos para sofocar las manifestaciones.

Israel respaldó a Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó este domingo que Israel respalda al pueblo iraní en lo que definió como su "lucha por la libertad“, mientras amplias protestas sacuden a la República Islámica.

Irán atraviesa jornadas de protestas mortales, originadas por el descontento ante el aumento del costo de vida y transformadas rápidamente en un movimiento que desafía al gobierno teocrático instalado desde la revolución de 1979.

“Apoyamos la lucha del pueblo iraní por la libertad y les deseamos éxito”, señaló Saar en una entrevista en video publicada en su cuenta de X. “Consideramos que merecen libertad... No tenemos hostilidad alguna con el pueblo de Irán. Enfrentamos un gran problema, que no solo nos afecta a nosotros, sino que constituye un desafío regional e internacional, con el régimen iraní, principal exportador de terrorismo y radicalismo”, añadió Saar.

Ambos países, enemigos históricos, se enfrentaron en junio, cuando Israel lanzó un ataque sin precedentes contra instalaciones militares y nucleares iraníes. Estados Unidos participó brevemente en la ofensiva, golpeando tres sitios nucleares clave en Irán.

Fuente: Infobae

Temas
