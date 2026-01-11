Urgente: dos detenidos tras un robo en Pocito

Dos jóvenes de 20 años fueron detenidos este martes en el departamento Pocito, acusados de haber cometido un robo contra un hombre de 54 años que se encontraba caminando por la vía pública.

El episodio se registró en la intersección de calles Alvear y Agustín Gómez, donde la víctima fue abordada por los sospechosos, identificados como Molina y Ramírez , quienes le arrebataron una billetera color marrón que contenía documentación personal y dinero en efectivo.

Tras el alerta, efectivos policiales realizaron un rápido operativo en la zona y lograron dar con los autores del hecho a partir de las características aportadas por el damnificado. Durante la aprehensión, se secuestraron los efectos sustraídos.

Intervino el ayudante fiscal Dr. David Peña, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por robo. Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Flagrancia, donde se resolverá su situación procesal.