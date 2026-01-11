domingo 11 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inseguridad

Urgente: dos detenidos tras un robo en Pocito

Dos jóvenes de 20 años fueron detenidos en Pocito tras robarle la billetera a un hombre de 54 años que caminaba por la zona. La Policía los aprehendió a las pocas cuadras y quedaron a disposición del Juzgado de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dos jóvenes de 20 años fueron detenidos este martes en el departamento Pocito, acusados de haber cometido un robo contra un hombre de 54 años que se encontraba caminando por la vía pública.

Lee además
sustrajo una mochila con herramientas en rawson, pero lo atraparon y termino lesionado y detenido
Lote Hogar 18

Sustrajo una mochila con herramientas en Rawson, pero lo atraparon y terminó lesionado y detenido
circulaba en una moto robada y termino detenido en el barrio la estacion
Rawson

Circulaba en una moto robada y terminó detenido en el Barrio La Estación

El episodio se registró en la intersección de calles Alvear y Agustín Gómez, donde la víctima fue abordada por los sospechosos, identificados como Molina y Ramírez, quienes le arrebataron una billetera color marrón que contenía documentación personal y dinero en efectivo.

Tras el alerta, efectivos policiales realizaron un rápido operativo en la zona y lograron dar con los autores del hecho a partir de las características aportadas por el damnificado. Durante la aprehensión, se secuestraron los efectos sustraídos.

Intervino el ayudante fiscal Dr. David Peña, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por robo. Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Flagrancia, donde se resolverá su situación procesal.

Temas
Seguí leyendo

Violento robo en banda en Santa Lucía: tres investigados y solo uno quedó detenido

Se abalanzó sobre un auto para robar y terminó cayendo violentamente al asfalto, golpeado y esposado

Desarticularon carreras ilegales de caballos en Sarmiento: seis personas aprehendidas

Dramático episodio en Rivadavia: un auto se incendió y una madre y una beba terminaron heridas

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería

Apelarán el fallo que absolvió a Cardozo y Del Torchio por el secuestro de Abraham Videla durante la dictadura en San Juan

"¿No les dolió cuando mataron a su hermano?": el trágico antecedente de una familia involucrada en el crimen del Barrio Las Pampas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le dio un techo a su sobrino y este le pago robandole en chimbas: cansado de los problemas, lo entrego a la policia
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta
Tragedia

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Rolando Lara, hermano de Alejandro Lara. Fue asesinado en mayo de 2016.
Historial

"¿No les dolió cuando mataron a su hermano?": el trágico antecedente de una familia involucrada en el crimen del Barrio Las Pampas

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Consternación en Caucete por la muerte de una mujer
Deceso

Consternación en Caucete por la muerte de una mujer

Julián Gil durante su actuación. Foto: Municipalidad de Iglesia.
Fiesta de la Semilla y la Manzana

Con guitarra en mano, el exintendente de Caucete que le quitaron la matrícula como abogado cantó en un tradicional festival

Te Puede Interesar

Exe Mansilla con sus queridas alumnas de bailoterapia.
Una vida a puro ritmo

Exe Mansilla, de rey de la bachata a monarca de la bailoterapia

Por Jorge Balmaceda Bucci
El paraíso de las girls, el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas video
Tiempo en Chile

El paraíso de las "girls", el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas

Peñaflor achica la ventaja, empata 1-1 frente a Unión y el global está 3-1
4tos Regional Amateur

Peñaflor achica la ventaja, empata 1-1 frente a Unión y el global está 3-1

A pesar de la crecida, la Pampa del Leoncito sigue mostrando las huellas que dejaron los cuatriciclos que ingresaron ilegalmente. Foto: El Sol de Calingasta
Grave impacto

La Pampa del Leoncito ruega por el viento: la inundación no pudo borrar el terrible daño de los cuatriciclos

Clásico para el infarto: Barcelona venció al Real Madrid y gritó campeón en la Supercopa de España
En Yeda

Clásico para el infarto: Barcelona venció al Real Madrid y gritó campeón en la Supercopa de España