Desarticularon carreras ilegales de caballos en Sarmiento: seis personas aprehendidas

Personal de la División Policía Rural, con apoyo de unidades dependientes de Caucete, Albardón y Sarmiento, desarticuló carreras ilegales de caballos que se desarrollaban en la localidad de Cochagual, departamento Sarmiento.

image Durante el operativo, seis personas fueron aprehendidas y notificadas por infringir la Ley 941-R, que regula este tipo de actividades ilegales. Todos los involucrados fueron trasladados a sede policial, donde se les tomaron los antecedentes correspondientes.

image Los aprehendidos quedaron a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Pocito, autoridad que deberá definir su situación procesal en las próximas horas.

Temas carreras