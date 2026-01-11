Desarticularon carreras ilegales de caballos en Sarmiento: seis personas aprehendidas

Personal de la División Policía Rural, con apoyo de unidades dependientes de Caucete, Albardón y Sarmiento, desarticuló carreras ilegales de caballos que se desarrollaban en la localidad de Cochagual, departamento Sarmiento.
domingo 11 de enero 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El procedimiento fue realizado por la División Policía Rural junto a unidades de Caucete, Albardón y Sarmiento. Los involucrados quedaron a disposición del Juzgado de Paz de Pocito.
Personal de la División Policía Rural, con apoyo de unidades dependientes de Caucete, Albardón y Sarmiento, desarticuló carreras ilegales de caballos que se desarrollaban en la localidad de Cochagual, departamento Sarmiento.
Durante el operativo, seis personas fueron aprehendidas y notificadas por infringir la Ley 941-R, que regula este tipo de actividades ilegales. Todos los involucrados fueron trasladados a sede policial, donde se les tomaron los antecedentes correspondientes.
Los aprehendidos quedaron a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Pocito, autoridad que deberá definir su situación procesal en las próximas horas.