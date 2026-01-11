domingo 11 de enero 2026

Desarticularon carreras ilegales de caballos en Sarmiento: seis personas aprehendidas

El procedimiento fue realizado por la División Policía Rural junto a unidades de Caucete, Albardón y Sarmiento. Los involucrados quedaron a disposición del Juzgado de Paz de Pocito.

Personal de la División Policía Rural, con apoyo de unidades dependientes de Caucete, Albardón y Sarmiento, desarticuló carreras ilegales de caballos que se desarrollaban en la localidad de Cochagual, departamento Sarmiento.

Durante el operativo, seis personas fueron aprehendidas y notificadas por infringir la Ley 941-R, que regula este tipo de actividades ilegales. Todos los involucrados fueron trasladados a sede policial, donde se les tomaron los antecedentes correspondientes.

Los aprehendidos quedaron a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Pocito, autoridad que deberá definir su situación procesal en las próximas horas.

