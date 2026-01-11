San Juan, otra vez en modo horno: fue la más caliente del país

El verano volvió a hacerse sentir con fuerza y San Juan encabezó una vez más el ranking de temperaturas más altas de la Argentina. Este domingo por la tarde, la provincia alcanzó una máxima de 36,6°C, posicionándose en el primer lugar del listado elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según los datos oficiales, a las 19 horas San Juan superaba a todas las demás localidades del país, consolidándose como el punto más caliente del mapa nacional en una jornada marcada por el calor intenso y el cielo despejado.

image La elevada temperatura volvió a poner en agenda las recomendaciones habituales para enfrentar el calor extremo, mientras los sanjuaninos soportaron otra tarde sofocante que no dio tregua ni siquiera hacia el anochecer.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas San Juan