domingo 11 de enero 2026

SMN

San Juan, otra vez en modo horno: fue la más caliente del país

A las 19, San Juan era el punto más caliente del país. Otra tarde sofocante posicionó a la provincia como la más caliente de Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El verano volvió a hacerse sentir con fuerza y San Juan encabezó una vez más el ranking de temperaturas más altas de la Argentina. Este domingo por la tarde, la provincia alcanzó una máxima de 36,6°C, posicionándose en el primer lugar del listado elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según los datos oficiales, a las 19 horas San Juan superaba a todas las demás localidades del país, consolidándose como el punto más caliente del mapa nacional en una jornada marcada por el calor intenso y el cielo despejado.

image

La elevada temperatura volvió a poner en agenda las recomendaciones habituales para enfrentar el calor extremo, mientras los sanjuaninos soportaron otra tarde sofocante que no dio tregua ni siquiera hacia el anochecer.

