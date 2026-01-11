San Juan, otra vez en modo horno: fue la más caliente del país

El verano volvió a hacerse sentir con fuerza y San Juan encabezó una vez más el ranking de temperaturas más altas de la Argentina. Este domingo por la tarde, la provincia alcanzó una máxima de 36,6°C, posicionándose en el primer lugar del listado elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Según los datos oficiales, a las 19 horas San Juan superaba a todas las demás localidades del país, consolidándose como el punto más caliente del mapa nacional en una jornada marcada por el calor intenso y el cielo despejado.
La elevada temperatura volvió a poner en agenda las recomendaciones habituales para enfrentar el calor extremo, mientras los sanjuaninos soportaron otra tarde sofocante que no dio tregua ni siquiera hacia el anochecer.