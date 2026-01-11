domingo 11 de enero 2026

4tos Regional Amateur

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur

Al Azul se impuso 4-2 en el global y sacó boleto a la próxima instancia de la competencia federal. Jugará la semi frente a Fadep, el equipo que preside el ex arquero Sebastián Torrico

Por Antonella Letizia
Hay que saber sufrir para gozar y Unión de Villa Krause lo entiende a la perfección. El Azul sacó a relucir el oficio, la chapa de candidato y se metió en las semifinales de la Región Cuyo del Regional Amateur.

La ventaja del 12 de Octubre valió oro y la historia se empezó a cocinar en Villa Krause, cuando Unión abrochó la ida con un 2-0.

Hoy, en la cancha de Peñaflor, el partido fue un ida y vuelta constante. El local, herido en su orgullo, salió a quemar las naves, pero Unión supo golpear en los momentos justos.

WhatsApp Image 2026-01-11 at 7.14.05 PM

El 2-2 final en San Martín fue el sello de garantía. Aunque el "Canario" intentó llevarse por delante al equipo de Villa Krause, el Azul aguantó los trapos y terminó cerrando un 4-2 global que no deja duda.

Ahora, el camino al ascenso se pone picante. En las semifinales espera FADEP, el equipo mendocino que tiene detrás la figura como presidente y la experiencia de un histórico como Sebastián Torrico. Será un duelo de titanes.

