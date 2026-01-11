Una camiseta "tricolor" suelta en los coliseos europeos: cómo llegó a las casas del Real Madrid y el PSG

Una camiseta de Marquesado apareció en dos de los estadios más importantes del fútbol europeo: el Santiago Bernabéu, del Real Madrid, y el Parque de los Príncipes, del París Saint-Germain. Las imágenes fueron compartidas por Ian Atampiz, hincha del “Tricolor”, en diálogo con Tiempo de San Juan.

Según explicó, la presencia de la camiseta en esos escenarios se dio a partir del viaje de un amigo suyo a Europa. Antes de la partida, Atampiz le entregó la casaca del club sanjuanino con el objetivo de que la llevara y la fotografiara en distintos estadios emblemáticos del continente.

image

Las fotos muestran la camiseta de Marquesado en el exterior de ambos coliseos europeos, generando repercusión entre hinchas y seguidores del club. “Siempre lleva la tricolor a todos lados y la luce por las canchas más hermosas”, expresó Atampiz.

image

De esta manera, un símbolo del fútbol sanjuanino tuvo visibilidad en dos escenarios de primer nivel internacional, en una iniciativa personal que combinó viaje, amistad y pasión por los colores.