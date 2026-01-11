domingo 11 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Giro del Sol

La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del "Colo" al abrazo eterno con su nona Cati

El triunfo de Velárdez en Pocito dejó una escena cargada de emoción: su papá, enfermo y en muletas, viajó desde Chimbas para abrazarlo entre lágrimas, mientras su nona Cati también lo esperaba con el corazón desbordado. Una celebración familiar que superó cualquier podio.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2026-01-11 at 8.24.54 PM
WhatsApp Image 2026-01-11 at 8.24.55 PM
WhatsApp Image 2026-01-11 at 8.24.54 PM (2)
WhatsApp Image 2026-01-11 at 8.24.54 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-11 at 8.24.53 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-11 at 8.24.53 PM

El cierre del Giro del Sol no sólo coronó a Leandro Velárdez como campeón: también regaló una de las postales más conmovedoras de la popular carrera. Tras hablar con la prensa, el ciclista pocitano caminó hasta la zona donde estaba instalado su equipo y allí lo aguardaba su familia, ansiosa por reencontrarse con él luego de la hazaña deportiva.

Lee además
el colo y pocito se llevaron toda la gloria en el giro del sol
Final emocionante

El "Colo" y Pocito se llevaron toda la gloria en el Giro del Sol
seba torrico, como un sanjuanino en la tribuna de penaflor: del analisis a union al pedido que se juegue de noche por el calorcito
Regional Amateur

Seba Torrico, como un sanjuanino en la tribuna de Peñaflor: del análisis a Unión al pedido que se juegue de noche por el "calorcito"
WhatsApp Image 2026-01-11 at 8.24.53 PM (1)

Su papá, que atraviesa problemas de salud y se moviliza con muletas, hizo un esfuerzo enorme para estar presente. Viajó desde Chimbas hasta Pocito solo para verlo cruzar la meta y llenarlo de orgullo en el día más importante de su carrera. Cuando el “Colo” llegó hasta él, el hombre no pudo contener las lágrimas: se quebró, lo tomó fuerte de los brazos y se fundió en un abrazo que habló de sacrificios, luchas compartidas y sueños cumplidos.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Giro del Sol La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del “Colo” al abrazo eterno con su nona Cati El triunfo de Velárdez en Pocito dejó una escena cargada de emoción: su papá, enfermo y en muletas, viajó desde Chimbas para abrazarlo entre lágrimas, mientras su nona Cati también lo esperaba con el corazón desbordado. Una celebración familiar que superó cualquier podio. Por @carlaoacosta La nota completa en @tiempodesanjuan #girodelsol #ciclismo"
View this post on Instagram

A unos pasos, su abuela Catalina -la querida nona Cati- observaba la escena con los ojos brillosos. Ella también lo esperaba para darle su abrazo eterno. Cuando Leandro la alzó y la abrazó como si el tiempo se detuviera, la emoción invadió a todos los presentes. La mujer no paraba de llorar mientras acariciaba la cara de su nieto, orgullosa del pedalero de 31 años que acababa de inscribir su nombre en la historia del Giro. También su novia Luciana, emocionada como el resto de la familia.

WhatsApp Image 2026-01-11 at 8.24.55 PM
Temas
Seguí leyendo

"Que los hinchas confíen, que vamos a dar todo": la alegría del delantero tras el pase a semifinales

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur

Clásico para el infarto: Barcelona venció al Real Madrid y gritó campeón en la Supercopa de España

Tenso momento en el tenis femenino: una ucraniana le negó el saludo a Sabalenka, la N°1 bielorrusa

Una camiseta "tricolor" suelta en los coliseos europeos: cómo llegó a las casas del Real Madrid y el PSG

El sanjuanino Francisco Álvarez tiene "un misil" en su pierna derecha

Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: "Lo vivo con más nervios que arriba de la bici"

El Pocho Lavezzi envuelto en un escándalo: traición y una denuncia por más de $500.000.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
historico triunfo del sanjuanino lichi sisterna y kevin benavides en el rally dakar
¡Enormes!

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Urgente: dos detenidos tras un robo en Pocito
Inseguridad

Urgente: dos detenidos tras un robo en Pocito

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Don Junco, el abuelo de Villa del Carril que fue asaltado por su joven vecino y agonizó cinco meses
Historias del Crimen

Don Junco, el abuelo de Villa del Carril que fue asaltado por su joven vecino y agonizó cinco meses

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería

Te Puede Interesar

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Por Redacción Tiempo de San Juan
La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del Colo al abrazo eterno con su nona Cati
Giro del Sol

La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del "Colo" al abrazo eterno con su nona Cati

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur
4tos Regional Amateur

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur

El paraíso de las girls, el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas video
Tiempo en Chile

El paraíso de las "girls", el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas