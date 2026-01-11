La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del "Colo" al abrazo eterno con su nona Cati

El cierre del Giro del Sol no sólo coronó a Leandro Velárdez como campeón: también regaló una de las postales más conmovedoras de la popular carrera. Tras hablar con la prensa, el ciclista pocitano caminó hasta la zona donde estaba instalado su equipo y allí lo aguardaba su familia, ansiosa por reencontrarse con él luego de la hazaña deportiva.

Su papá, que atraviesa problemas de salud y se moviliza con muletas, hizo un esfuerzo enorme para estar presente. Viajó desde Chimbas hasta Pocito solo para verlo cruzar la meta y llenarlo de orgullo en el día más importante de su carrera. Cuando el “Colo” llegó hasta él, el hombre no pudo contener las lágrimas: se quebró, lo tomó fuerte de los brazos y se fundió en un abrazo que habló de sacrificios, luchas compartidas y sueños cumplidos.

A unos pasos, su abuela Catalina -la querida nona Cati- observaba la escena con los ojos brillosos. Ella también lo esperaba para darle su abrazo eterno. Cuando Leandro la alzó y la abrazó como si el tiempo se detuviera, la emoción invadió a todos los presentes. La mujer no paraba de llorar mientras acariciaba la cara de su nieto, orgullosa del pedalero de 31 años que acababa de inscribir su nombre en la historia del Giro. También su novia Luciana, emocionada como el resto de la familia.