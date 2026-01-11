El "Colo" y Pocito se llevaron toda la gloria en el Giro del Sol

El Giro del Sol 2026 tuvo este domingo su cierre soñado en tierras pocitanas, con un final de infarto que coronó a Leandro Velárdez como el gran campeón de la edición y a Gerardo Tivani como el dueño de la última etapa. Fue una combinación perfecta para el equipo local, que celebró ante una multitud que copó las calles del departamento.

La cuarta y última fracción presentó un recorrido exigente de 147,6 kilómetros, con salida y llegada en Pocito. El pelotón tomó rumbo hacia 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo, atravesando un premio de montaña que tensó al máximo la carrera antes del regreso al circuito final. Ya en territorio pocitano, los ciclistas completaron cuatro giros que definieron todo ante un público encendido, que no dejó de alentar.

En ese marco cargado de adrenalina, Gerardo Tivani se impuso con autoridad en un sprint ajustado y cruzó la meta en 3h05m11s, seguido por Ramiro Videla y Marcos Méndez, quienes completaron el podio de la última etapa. Sin embargo, todas las miradas se posaron finalmente en Leandro Velárdez, que selló su consagración como campeón del Giro en una tarde mágica, rodeado de su gente. Fue también la primera victoria del pibe de la calle Díaz, que este domingo escribió la página más importante de su carrera en un cierre que quedará grabado entre los más emocionantes de los últimos años.