domingo 11 de enero 2026

No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

El familiar del ladrón declaró ante la policía y manifestó su malestar con las maniobras delictivas de su sobrino, que hace unos días se le había instalado en su vivienda. Mirá el video

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Video 2026-01-11 at 12.20.27 - frame at 0m2s

Un hombre de Chimbas se cansó de lo que vivía de manera diaria y este domingo tomó una drástica decisión, entregó a su sobrino a la policía y el motivo fue porque había entrado a robar a una casa vecina -que es la de su papá-. El ladrón quedó detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Cronológicamente, todo comienza con el hurto que sufrió este hombre en el Barrio Levenson en Chimbas. El damnificado manifestó que habían entrado a robar a su casa paterna y que viendo las cámaras de seguridad vio que el ladrón fue su propio sobrino. Enojado por la situación, le dio permiso a los efectivos para que lo detuvieran.

Su sobrino le robó una amoladora y todo quedó grabado por las cámaras. Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2010384759839678725&partner=&hide_thread=false

El aprehendido fue identificado como Ezequiel José Valdez, de 24 años. Según fuentes policiales, su tío pidió a viva voz que detuvieran a su sobrino, ya que estaba harto de los problemas. Este le dio permiso a los efectivos para que pasen al domicilio y lo aprehendieron.

La aprehensión no fue de manera flagrante, sino horas después de ocurrido el hecho. Por tal razón, la causa pasó a manos de UFI Delitos Contra la Propiedad y por orden de la justicia, el delincuente quedó alojado en los calabozos de comisaría 17ma hasta que el mismo tenga la audiencia en su contra.

WhatsApp Image 2026-01-11 at 13.10.35
Temas
