Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Un hombre de Chimbas se cansó de lo que vivía de manera diaria y este domingo tomó una drástica decisión, entregó a su sobrino a la policía y el motivo fue porque había entrado a robar a una casa vecina -que es la de su papá-. El ladrón quedó detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Cronológicamente, todo comienza con el hurto que sufrió este hombre en el Barrio Levenson en Chimbas. El damnificado manifestó que habían entrado a robar a su casa paterna y que viendo las cámaras de seguridad vio que el ladrón fue su propio sobrino. Enojado por la situación, le dio permiso a los efectivos para que lo detuvieran.

Su sobrino le robó una amoladora y todo quedó grabado por las cámaras. Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2010384759839678725&partner=&hide_thread=false Un hombre de Chimbas entregó a la policía a su sobrino, que horas antes le había robado. El momento del ladrón adentro de la vivienda: pic.twitter.com/Hqh2fiQKQ3 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 11, 2026

El aprehendido fue identificado como Ezequiel José Valdez, de 24 años. Según fuentes policiales, su tío pidió a viva voz que detuvieran a su sobrino, ya que estaba harto de los problemas. Este le dio permiso a los efectivos para que pasen al domicilio y lo aprehendieron.

La aprehensión no fue de manera flagrante, sino horas después de ocurrido el hecho. Por tal razón, la causa pasó a manos de UFI Delitos Contra la Propiedad y por orden de la justicia, el delincuente quedó alojado en los calabozos de comisaría 17ma hasta que el mismo tenga la audiencia en su contra.