"No somos delincuentes": la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito

Un fuerte operativo policial desplegado durante la madrugada de este sábado en Pocito , destinado a desarticular picadas clandestinas, generó un profundo malestar en grupos de motoqueros que, horas después, expresaron su enojo y reclamos a través de redes sociales. “No somos delincuentes”, fue una de las frases que más se repitió tras los controles realizados en la zona de Ruta 40 y calle 11.

La intervención se desarrolló entre la medianoche y las 2 de la madrugada, luego de denuncias vecinales que alertaban sobre una concentración de vehículos. Según confirmaron fuentes oficiales, en el lugar se detectaron autos y motos con modificaciones orientadas a la competición. El saldo del procedimiento fue de 13 actas de infracción y 13 vehículos radiados por falta de documentación y por no cumplir con las condiciones mínimas de seguridad.

Además, durante el operativo se identificó formalmente a 18 personas y se entrevistó a propietarios de carros gastronómicos que se encontraban en el sector. Si bien la cifra de asistentes registrados fue esa, desde Seguridad indicaron que la concurrencia habría sido mayor. El despliegue fue coordinado entre la Dirección Tránsito D7, la Comisaría 7ª, el GAM y personal del D3, y se dio en un contexto de refuerzo de controles tras un episodio similar ocurrido días atrás en inmediaciones del Estadio del Bicentenario.

Horas después del procedimiento, una usuaria de Instagram -con perfil público y vinculada a un grupo de motoqueros- publicó una historia en las que expresó su indignación por lo ocurrido. En sus mensajes cuestionó el accionar policial y sostuvo que se estigmatiza a jóvenes que, según afirmó, “solo sacan la moto a dar unas vueltas”, mientras que “a los verdaderos delincuentes les falta móviles”. También reclamó la falta de espacios habilitados para este tipo de encuentros y aseguró que “los pibes buenos terminan pagando las consecuencias”.

En paralelo, trascendió que el encuentro había sido anunciado previamente por un perfil de Instagram de referencia para el grupo, que convocaba a una “juntada fierrera” a las 0 horas del sábado en calle 11. Ese dato forma parte ahora del análisis de las autoridades, que insisten en que este tipo de concentraciones representan un riesgo para la seguridad vial y para los vecinos de la zona.

El antecedente inmediato y la queja de los vecinos

El pasado fin de semana se conoció que un grupo de vecinos de Pocito había manifestado su preocupación y hartazgo por reiteradas picadas de motos registradas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado sobre calle 11, en el tramo comprendido entre Ruta 40 y avenida Joaquín Uñac. Según denunciaron, las maniobras se realizaban a alta velocidad y representaban un serio riesgo tanto para peatones como para automovilistas.

Videos registrados por los propios vecinos mostraban a numerosos motociclistas circulando por la calzada y la banquina, incluso con personas apostadas a escasa distancia. Además del peligro vial, los frentistas advirtieron por el fuerte impacto sonoro de las motos, que -aseguraron- altera la tranquilidad de la zona y afecta la vida cotidiana de quienes residen en el lugar.