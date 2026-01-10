"No somos delincuentes": la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito
Tras un procedimiento realizado durante la madrugada en Ruta 40 y calle 11, que dejó vehículos radiados y actas de infracción por picadas clandestinas, grupos de motoqueros expresaron su malestar en redes sociales. "Nos cansamos de pedir un lugar", expresaron.
La intervención se desarrolló entre la medianoche y las 2 de la madrugada, luego de denuncias vecinales que alertaban sobre una concentración de vehículos. Según confirmaron fuentes oficiales, en el lugar se detectaron autos y motos con modificaciones orientadas a la competición. El saldo del procedimiento fue de 13 actas de infracción y 13 vehículos radiados por falta de documentación y por no cumplir con las condiciones mínimas de seguridad.
Además, durante el operativo se identificó formalmente a 18 personas y se entrevistó a propietarios de carros gastronómicos que se encontraban en el sector. Si bien la cifra de asistentes registrados fue esa, desde Seguridad indicaron que la concurrencia habría sido mayor. El despliegue fue coordinado entre la Dirección Tránsito D7, la Comisaría 7ª, el GAM y personal del D3, y se dio en un contexto de refuerzo de controles tras un episodio similar ocurrido días atrás en inmediaciones del Estadio del Bicentenario.
Horas después del procedimiento, una usuaria de Instagram -con perfil público y vinculada a un grupo de motoqueros- publicó una historia en las que expresó su indignación por lo ocurrido. En sus mensajes cuestionó el accionar policial y sostuvo que se estigmatiza a jóvenes que, según afirmó, “solo sacan la moto a dar unas vueltas”, mientras que “a los verdaderos delincuentes les falta móviles”. También reclamó la falta de espacios habilitados para este tipo de encuentros y aseguró que “los pibes buenos terminan pagando las consecuencias”.
En paralelo, trascendió que el encuentro había sido anunciado previamente por un perfil de Instagram de referencia para el grupo, que convocaba a una “juntada fierrera” a las 0 horas del sábado en calle 11. Ese dato forma parte ahora del análisis de las autoridades, que insisten en que este tipo de concentraciones representan un riesgo para la seguridad vial y para los vecinos de la zona.
El antecedente inmediato y la queja de los vecinos
Videos registrados por los propios vecinos mostraban a numerosos motociclistas circulando por la calzada y la banquina, incluso con personas apostadas a escasa distancia. Además del peligro vial, los frentistas advirtieron por el fuerte impacto sonoro de las motos, que -aseguraron- altera la tranquilidad de la zona y afecta la vida cotidiana de quienes residen en el lugar.