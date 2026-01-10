Tras un fuerte choque en Caucete, una madre y su hija de 11 años terminaron en el hospital

Un choque de consideración se registró durante la mañana de este sábado en Caucete . Según informaron, una mujer y su hija menor de edad resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 10, en la intersección de Diagonal Sarmiento e Ignacio de la Roza. Por motivos que aún se investigan, colisionaron un automóvil Peugeot 208 y una motocicleta Apia 110 cc. En el rodado menor se desplazaban Verónica Aguilar, de 44 años, y su hija de 11, quienes llevaron la peor parte del impacto.

Ambas víctimas sufrieron distintos golpes y fueron asistidas en el lugar por personal sanitario. Posteriormente, se dispuso su traslado al Hospital César Aguilar, donde quedaron internadas en observación.

El automóvil era conducido por Diego Vega, de 41 años, también domiciliado en Caucete. En el lugar trabajó personal de la Comisaría Novena, que realizó las actuaciones correspondientes. Además, tomó intervención la UFI Delitos Especiales, que busca establecer las circunstancias del choque y determinar eventuales responsabilidades.