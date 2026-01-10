sábado 10 de enero 2026

Sentando precedente

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María

El joven de 19 firmó una destacada faena sobre "El Antojo", pero también se robó la atención al participar con un casco de protección, una decisión inédita en los campos de jineteadas

Por Redacción Tiempo de San Juan
En una jornada marcada por la destreza, el sanjuanino Benjamín Javier Costa (19) marcó un hito en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María al presentarse a competir utilizando casco de seguridad.

Embed - Radio Jesus Maria on Instagram: " LA MEJOR MONTA DE LA NOCHE EN JESÚS MARÍA En el Festival Nacional de Doma y Folclore, Costa, Benjamín Javier, jinete de San Juan, fue protagonista absoluto de la noche con una actuación inolvidable. Montó al caballo “El Antojo”, de la tropilla Los Malacara, en la monta número 25, la última de bastos con encimera lisa. Con solo 19 años, realizó una faena impecable que le valió la ovación total del público, consagrándose como la mejor monta de la noche. Un detalle clave: Benjamín utilizó casco de protección, una decisión que tomó hace dos años, luego de que en una monta anterior un caballo le provocara la rotura del labio. Fue la primera vez que lo usó en Jesús María, marcando un mensaje claro sobre el cuidado y la seguridad en la jineteada. Tradición, talento y responsabilidad en una noche que ya quedó en la historia del festival #JesúsMaría2026 #FestivalDeDomaYFolclore #LaMejorMonta #Jineteada"
View this post on Instagram

El hecho ocurrió durante la monta número 25 de la categoría bastos con encimera lisa. Costa, jinete de la tropilla Los Malacara, realizó una faena que rozó la perfección sobre el reservado "El Antojo". Sin embargo, el análisis de la noche se centró en su equipo de protección personal. El sanjuanino decidió adoptarla tras una fuerte caída que sufrió hace dos años.

El desempeño del sanjuanino dejó en claro que la protección no afecta la calidad de la monta. Con este gesto, la Provincia se posiciona en la vanguardia de la seguridad en deportes de alto riesgo rural.

