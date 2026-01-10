El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Embed - Radio Jesus Maria on Instagram: " LA MEJOR MONTA DE LA NOCHE EN JESÚS MARÍA En el Festival Nacional de Doma y Folclore, Costa, Benjamín Javier, jinete de San Juan, fue protagonista absoluto de la noche con una actuación inolvidable. Montó al caballo “El Antojo”, de la tropilla Los Malacara, en la monta número 25, la última de bastos con encimera lisa. Con solo 19 años, realizó una faena impecable que le valió la ovación total del público, consagrándose como la mejor monta de la noche. Un detalle clave: Benjamín utilizó casco de protección, una decisión que tomó hace dos años, luego de que en una monta anterior un caballo le provocara la rotura del labio. Fue la primera vez que lo usó en Jesús María, marcando un mensaje claro sobre el cuidado y la seguridad en la jineteada. Tradición, talento y responsabilidad en una noche que ya quedó en la historia del festival #JesúsMaría2026 #FestivalDeDomaYFolclore #LaMejorMonta #Jineteada"

