El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María

En una jornada marcada por la destreza, el sanjuanino Benjamín Javier Costa (19) marcó un hito en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María al presentarse a competir utilizando casco de seguridad.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El joven de 19 firmó una destacada faena sobre "El Antojo", pero también se robó la atención al participar con un casco de protección, una decisión inédita en los campos de jineteadas
En una jornada marcada por la destreza, el sanjuanino Benjamín Javier Costa (19) marcó un hito en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María al presentarse a competir utilizando casco de seguridad.
El hecho ocurrió durante la monta número 25 de la categoría bastos con encimera lisa. Costa, jinete de la tropilla Los Malacara, realizó una faena que rozó la perfección sobre el reservado "El Antojo". Sin embargo, el análisis de la noche se centró en su equipo de protección personal. El sanjuanino decidió adoptarla tras una fuerte caída que sufrió hace dos años.
El desempeño del sanjuanino dejó en claro que la protección no afecta la calidad de la monta. Con este gesto, la Provincia se posiciona en la vanguardia de la seguridad en deportes de alto riesgo rural.