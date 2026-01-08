jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A pedido del GOAT

Un bar sanjuanino ya vende el trago que hace bailar a Messi

La confesión del capitán sobre su mezcla favorita se volvió viral, cruzó las redes y llegó a San Juan, donde un bar decidió sumarla a su carta y reavivar el debate entre fanáticos y puristas del vino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
messi 1592 vino sprite bar sanjuanino

Lionel Messi volvió a ser tendencia, pero esta vez lejos de una cancha. El capitán de la Selección argentina desató un fenómeno en redes sociales tras revelar, en una charla distendida en Nadie dice Nada (Luzu TV), cuál es su mezcla favorita para ponerse a bailar y disfrutar de la música: vino con Sprite. La frase fue simple, pero suficiente para encender el debate en todo el país: “Vino y Sprite para que pegue rápido y pasa bien. Aparte es lindo, con el calor pasa mejor”.

Lee además
vino con sprite, ¿si o no?: que opinan los sanjuaninos tras la revelacion viral de messi
Videonota

Vino con Sprite, ¿sí o no?: qué opinan los sanjuaninos tras la revelación viral de Messi
Lionel Messi, durante la entrevista con el streaming de Luzu TV
Confesiones de crack

"Soy un raro de mierda": las revelaciones de Messi sobre su vida privada y su vínculo con Antonela

El impacto fue inmediato y llegó también a San Juan. En el bar 1592 decidieron subirse a la ola y sumar a su carta el trago inspirado en la confesión del 10. “Dicen que el mejor del mundo toma vino con Sprite. Lo tenemos, se llama el GOAT”, anunciaron desde el local, en homenaje al apodo con el que se identifica a Messi como el mejor de todos los tiempos.

Embed - Q on Instagram: "EL GOAT Vino + Sprite Nada más. Nada menos. "
View this post on Instagram

La ocurrencia del rosarino no solo se viralizó, sino que atravesó fronteras del fútbol y llegó al humor y la música. Miguel Martín, el tucumano conocido como El Oficial Gordillo, lanzó una cumbia santafesina creada con inteligencia artificial a partir de la frase y escribió en sus redes: “Después de la entrevista en Luzu, el Capitán dejó frases hermosas. ¡Te amamos, Capitán!”.

Mientras tanto, el debate también se trasladó a las calles sanjuaninas. En una recorrida para conocer la opinión local, hubo posturas divididas. Algunos defendieron la mezcla y aseguraron que ya la habían probado -o que ahora se animarían por recomendación de Messi- entre risas y curiosidad. Otros, más tradicionales, fueron categóricos: “El vino se toma puro, sin nada”.

Temas
Seguí leyendo

Se desprendió el vidrio de un balcón y cayó sobre un hombre que estaba sentado en un bar

Masajes con vista al mar, una experiencia que no podés perderte si viajás a La Serena

Finalmente, no habrá colonias de verano en todo San Juan durante este viernes

El enojo de un influencer sanjuanino por el deterioro de una ruta nacional en La Pampa: "Son 70 kilómetros de pozos"

Tras las lluvias, el Gobierno de San Juan asistió a más de 400 familias

Preocupación en Valle Fértil por el temporal: la voz del municipio por las crecientes, las casas en peligro y el colectivo varado

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena

Diccionario chileno: guía básica para comunicarse al otro lado de la cordillera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fortisimo temblor sacudio el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Con lluvia ¿y frío?: así estará el tiempo este jueves en San Juan
Pronóstico

Con lluvia ¿y frío?: así estará el tiempo este jueves en San Juan

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia
Lo último

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia

Te Puede Interesar

Un artículo de la Reforma Laboral le podría hacer perder a San Juan $36.721.000.000
Cambios

Un artículo de la Reforma Laboral le podría hacer perder a San Juan $36.721.000.000

Por Natalia Caballero
Imagen ilustrativa
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Masajes con vista al mar, una experiencia que no podés perderte si viajás a La Serena video
Tiempo en Chile

Masajes con vista al mar, una experiencia que no podés perderte si viajás a La Serena

Desamparados después del remezón: del silencio de la mesa chica al grito del hincha que acusa engaño electoral
Crisis en Puyuta

Desamparados después del remezón: del silencio de la mesa chica al grito del hincha que acusa "engaño electoral"

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento
Informe

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento