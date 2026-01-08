Un bar sanjuanino ya vende el trago que hace bailar a Messi

Lionel Messi volvió a ser tendencia, pero esta vez lejos de una cancha. El capitán de la Selección argentina desató un fenómeno en redes sociales tras revelar, en una charla distendida en Nadie dice Nada (Luzu TV), cuál es su mezcla favorita para ponerse a bailar y disfrutar de la música: vino con Sprite . La frase fue simple, pero suficiente para encender el debate en todo el país: “Vino y Sprite para que pegue rápido y pasa bien. Aparte es lindo, con el calor pasa mejor”.

El impacto fue inmediato y llegó también a San Juan. En el bar 1592 decidieron subirse a la ola y sumar a su carta el trago inspirado en la confesión del 10. “Dicen que el mejor del mundo toma vino con Sprite. Lo tenemos, se llama el GOAT”, anunciaron desde el local, en homenaje al apodo con el que se identifica a Messi como el mejor de todos los tiempos.

Embed - Q on Instagram: "EL GOAT Vino + Sprite Nada más. Nada menos. " View this post on Instagram

La ocurrencia del rosarino no solo se viralizó, sino que atravesó fronteras del fútbol y llegó al humor y la música. Miguel Martín, el tucumano conocido como El Oficial Gordillo, lanzó una cumbia santafesina creada con inteligencia artificial a partir de la frase y escribió en sus redes: “Después de la entrevista en Luzu, el Capitán dejó frases hermosas. ¡Te amamos, Capitán!”.

Mientras tanto, el debate también se trasladó a las calles sanjuaninas. En una recorrida para conocer la opinión local, hubo posturas divididas. Algunos defendieron la mezcla y aseguraron que ya la habían probado -o que ahora se animarían por recomendación de Messi- entre risas y curiosidad. Otros, más tradicionales, fueron categóricos: “El vino se toma puro, sin nada”.