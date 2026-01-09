De pintadas a basura: limpiaron un atractivo turístico de Valle Fértil e hicieron un pedido a los visitantes

Debieron realizar un importante operativo de limpieza en el Río Las Tumanas, en Valle Fértil, tras el paso del turismo. Fotos: Info Valle Fértil

El Río Las Tumanas, uno de los principales atractivos naturales de Valle Fértil, fue escenario de intensos operativos de limpieza luego de los daños provocados durante las celebraciones de Año Nuevo. Guardaparques dependientes de la Secretaría de Estado de Ambiente, junto con personal de la Municipalidad, se unieron para retirar kilos de basura, borrar pintadas y restaurar sectores afectados por conductas irresponsables de algunos visitantes.

Ubicado en el corazón del departamento, el Río Las Tumanas es considerado un verdadero tesoro natural. Sus aguas cristalinas, el entorno montañoso y la flora autóctona lo convierten en un punto de encuentro para excursionistas, familias y amantes de la naturaleza, que llegan para disfrutar de caminatas, picnics y actividades recreativas como el kayak o la pesca.

Sin embargo, el crecimiento del turismo y el aumento del flujo de visitantes durante el verano también expusieron la fragilidad del ecosistema. Durante las festividades de fin de año, se registró un incremento significativo de personas que, lejos de cuidar el entorno, dejaron residuos, encendieron fogatas en zonas no habilitadas, vandalizaron rocas y alteraron la fauna y flora del lugar.

image

Ante este panorama, se realizaron al menos dos intervenciones de limpieza para mitigar los efectos inmediatos del vandalismo, según informó el medio local Info Valle Fértil. Además de recolectar residuos, los equipos trabajaron en la recuperación de áreas dañadas, con el objetivo de preservar el río y reforzar la conciencia ambiental tanto en la comunidad local como en los turistas.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan garantizar que el cauce continúe siendo un espacio seguro y atractivo para las futuras generaciones. La conservación del lugar no solo es clave por su valor turístico, sino también por su importancia para la salud ambiental de la región.

image

En ese sentido, desde el Municipio de Valle Fértil llamaron a la reflexión y remarcaron que este tipo de conductas son inaceptables. Aseguraron que se continuará trabajando en medidas preventivas y en la aplicación de sanciones cuando corresponda, para promover un desarrollo turístico sostenible en el departamento.

Finalmente, recordaron que tanto vecinos como visitantes pueden realizar denuncias anónimas ante casos de contaminación o vandalismo ambiental a través de los canales habilitados: 0800-333-3969, 0264-4305057 y WhatsApp 264-4305017.