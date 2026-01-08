jueves 8 de enero 2026

Imágenes impactantes

Se desprendió el vidrio de un balcón y cayó sobre un hombre que estaba sentado en un bar

La víctima terminó inconsciente y con heridas. Las imágenes fueron capturadas por las cámaras de la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre tomaba una gaseosa en la vereda de un bar de Palermo cuando un vidrio que se desprendió del balcón de un cuarto piso se le cayó encima.

El violento episodio ocurrió este miércoles en la cafetería y panadería Candela, ubicada en el cruce de las calles Ciudad de la Paz y Newbery. Todo quedó registrado por las cámaras de la zona.

Las imágenes muestran que el cliente estaba tomando una bebida cuando de repente se le cayó encima el blindex de 1x1 que pertenecía al balcón del edificio que estaba sobre el local.

Enseguida, quienes presenciaron el hecho solicitaron una ambulancia y personal del SAME arribó a la zona minutos más tarde.

Cuando los médicos asistieron a la víctima, detectaron que tenía un importante sangrado en la cabeza y el brazo izquierdo.

Los profesionales le diagnosticaron un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y cabeza, pero, afortunadamente, sin riesgo de vida.

Poco después, al lugar también se trasladó personal de bomberos de la Ciudad que ingresó al edificio de donde se desprendió el vidrio y retiró un segundo panel de las mismas dimensiones de manera preventiva. Este blindex estaba astillado junto al espacio vacío del que se desprendió.

Con respecto al departamento involucrado, el mismo se encontraba deshabitado, y su propietario se encuentra viviendo en la provincia de Corrientes.

Es por eso que fue el encargado del edificio, quien tenía la llave de ingreso a la unidad, el que le facilitó el acceso a bomberos.

Por el momento, se desconoce si hubo contacto por parte del dueño de la vivienda con la víctima y si se tomó alguna medida legal al respecto.

