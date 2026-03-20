Murió Ernesto Cherquis Bialo, una de las grandes plumas del periodismo deportivo

El periodismo argentino despidió este viernes a Ernesto Cherquis Bialo, histórico periodista deportivo que murió a los 85 años tras atravesar un cuadro de leucemia. Su fallecimiento marca el adiós a una de las voces más reconocidas y respetadas de la crónica deportiva del país.

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Durante más de seis décadas de trayectoria, Cherquis Bialo dejó una marca profunda en distintos medios gráficos, radiales y televisivos. Sin embargo, su nombre quedó especialmente ligado a la mítica revista El Gráfico, donde trabajó durante cerca de 30 años y llegó a ocupar el cargo de director entre 1984 y 1990.

Había nacido el 30 de septiembre de 1940 en Montevideo, en Montevideo, pero se crió desde pequeño en Buenos Aires, ciudad donde desarrolló prácticamente toda su vida personal y profesional. Hijo de inmigrantes europeos, se vinculó desde joven con el deporte y el periodismo, dos pasiones que marcarían su carrera.

Sus primeros pasos en los medios lo llevaron a realizar una breve experiencia en Clarín, hasta que en 1963 ingresó a la redacción de El Gráfico, la publicación deportiva más influyente de la Argentina y de buena parte de América Latina.

Allí comenzó como cronista y con el paso de los años se convirtió en una de las firmas más reconocidas de la revista, compartiendo redacción con históricos del periodismo deportivo y participando de coberturas que marcaron época.

Entre las disciplinas que más trabajó se destacó especialmente el boxeo, deporte del que fue uno de los cronistas más respetados del país. Durante décadas relató grandes peleas y siguió de cerca la carrera de figuras emblemáticas del ring.

Además de su trabajo en la prensa gráfica, Cherquis Bialo desarrolló una extensa carrera en radio y televisión, y en los últimos años también publicó columnas y análisis en el portal Infobae.