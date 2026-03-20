sábado 21 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor

Murió Ernesto Cherquis Bialo, una de las grandes plumas del periodismo deportivo

Tenía 85 años y una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos. Fue una de las firmas históricas de El Gráfico y una referencia del periodismo deportivo argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image - 2026-03-20T223945.422

El periodismo argentino despidió este viernes a Ernesto Cherquis Bialo, histórico periodista deportivo que murió a los 85 años tras atravesar un cuadro de leucemia. Su fallecimiento marca el adiós a una de las voces más reconocidas y respetadas de la crónica deportiva del país.

Lee además
conmocion en el futbol sanjuanino por la muerte de peke, un joven jugador de sporting y huarpes
Luto

Conmoción en el fútbol sanjuanino por la muerte de "Peke", un joven jugador de Sporting y Huarpes
la mama de e. aseguro que se la llevaron porque tenia el body al reves y mal puesto
Misterio y temor

La mamá de E. aseguró que se la llevaron porque "tenía el body al revés y mal puesto"

Durante más de seis décadas de trayectoria, Cherquis Bialo dejó una marca profunda en distintos medios gráficos, radiales y televisivos. Sin embargo, su nombre quedó especialmente ligado a la mítica revista El Gráfico, donde trabajó durante cerca de 30 años y llegó a ocupar el cargo de director entre 1984 y 1990.

Había nacido el 30 de septiembre de 1940 en Montevideo, en Montevideo, pero se crió desde pequeño en Buenos Aires, ciudad donde desarrolló prácticamente toda su vida personal y profesional. Hijo de inmigrantes europeos, se vinculó desde joven con el deporte y el periodismo, dos pasiones que marcarían su carrera.

Sus primeros pasos en los medios lo llevaron a realizar una breve experiencia en Clarín, hasta que en 1963 ingresó a la redacción de El Gráfico, la publicación deportiva más influyente de la Argentina y de buena parte de América Latina.

Allí comenzó como cronista y con el paso de los años se convirtió en una de las firmas más reconocidas de la revista, compartiendo redacción con históricos del periodismo deportivo y participando de coberturas que marcaron época.

Entre las disciplinas que más trabajó se destacó especialmente el boxeo, deporte del que fue uno de los cronistas más respetados del país. Durante décadas relató grandes peleas y siguió de cerca la carrera de figuras emblemáticas del ring.

Además de su trabajo en la prensa gráfica, Cherquis Bialo desarrolló una extensa carrera en radio y televisión, y en los últimos años también publicó columnas y análisis en el portal Infobae.

Temas
Seguí leyendo

Sin VPN ni trucos raros: qué apps remplazan a Magis TV en Argentina

Gravísimo: entrenador argentino de fútbol imputado por abuso sexual, grooming y corrupción de menores

Nena de 2 años hallada en Cosquín: qué se sabe del caso y cómo avanza la investigación

ANMAT prohibió el uso y la venta de un repelente

Flybondi abrió retiros voluntarios como parte de "un rediseño organizacional"

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías

La inquietante hipótesis de la policía sobre la desaparición y el hallazgo de Esmeralda Pereyra López

¡Acá mando yo!: la dueña de un campo en Chubut cortó una ruta provincial con una tranquera de metal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la mama de e. aseguro que se la llevaron porque tenia el body al reves y mal puesto
Misterio y temor

La mamá de E. aseguró que se la llevaron porque "tenía el body al revés y mal puesto"

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.
Judiciales

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

La UCA advirtió que la AUH y la Tarjeta Alimentar cubren menos de la mitad de la canasta básica
Alimentación

La UCA advirtió que la AUH y la Tarjeta Alimentar cubren menos de la mitad de la canasta básica

El gobierno de EEUU le pide al congreso 200.000 millones de dólares para matar tipos malos
Guerra

El gobierno de EEUU le pide al congreso 200.000 millones de dólares para "matar tipos malos"

Cómo la red de Epstein utilizó agencias de modelos para reclutar adolescentes de América Latina
Esacándalo

Cómo la red de Epstein utilizó agencias de modelos para reclutar adolescentes de América Latina

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas
Homicidio agravado

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

Te Puede Interesar

El empresario De Oliveira (a la izquierda) y Enzo Sebastián Salinas. video
Causa de los transformadores

Lo acusan de robar energía por $489.000.000 a Naturgy y él se defendió: "Para mí estaba todo de diez"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sábado fresco y con cielo mayormente nublado en San Juan
SMN

Sábado fresco y con cielo mayormente nublado en San Juan

Baldazo de agua fría sobre el final: San Martín lo ganaba, pero el Santo tucumano le arruinó la fiesta
Primera Nacional

Baldazo de agua fría sobre el final: San Martín lo ganaba, pero el Santo tucumano le arruinó la fiesta

Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos insólitos que lideraron las exportaciones de San Juan
Datos curiosos

Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos "insólitos" que lideraron las exportaciones de San Juan

Del dominio al desconcierto: el uno por uno de San Martín en el empate ante su homónimo tucumano
Rendimientos

Del dominio al desconcierto: el uno por uno de San Martín en el empate ante su homónimo tucumano