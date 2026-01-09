viernes 9 de enero 2026

Tiempo en Chile

El sorprendente simulacro que paralizó la playa en La Serena

Tras la muerte del sanjuanino que fue arrastrado por una ola en la zona de Cuatro Esquinas, las fuerzas de seguridad chilenas buscan generar conciencia entre los visitantes y, por ello, llevaron a cabo un despliegue de película para mantener a todos en alerta. Mirá cómo fue la asombrosa exhibición de los rescatistas.

Por Luz Ochoa
El comienzo de la temporada en La Serena estuvo marcado por la tragedia, tras la muerte de un sanjuanino que fue arrastrado por las olas en la zona de Cuatro Esquinas y, por eso, desde las fuerzas de seguridad de Chile, Carabineros y Merinos, buscan generar conciencia a través de impactantes simulacros que despiertan la sorpresa en pleno disfrute.

Asé ocurrió el jueves por la tarde, cuando en medio de la diversión y el relax de los turistas se presentó un despliegue asombroso que captó la atención de todos. Es que un helicóptero que sobrevolaba la zona bajó muy cerca del agua y sacó a una persona del mar. El hecho fue observado por todos, quienes vieron cómo el hombre que era trasladado por el aire y apenas amarrado con una soga salía de la supuesta hostilidad de las olas, para luego ser llevado más cerca de la orilla.

En tierra firme, los equipos de apoyo aguardaban en cuatriciclos y camionetas, que habían marcado un círculo enorme sobre la arena para señalizar un posible descenso del vehículo aéreo. Todo ello, quizás, pensado para un traslado de emergencia de posibles heridos.

Lo cierto es que el operativo del que también participaron guardavidas, que fueron los primeros en tomar acción con sus silbatos para avisar sobre el supuesto S.O.S, captó la atención de los playeros. Luego sus corridas hacia el punto donde estaba la persona en el agua terminó por robar las miradas de muchos que no sabían lo que sucedía. Sin embargo, los más curiosos consultaron y supieron que se trataba de una puesta en escena.

La historia de Alejandro Cabrera tuvo un fuerte impacto tanto en San Juan como en la región chilena de Coquimbo. El adolescente no pudo salir del agua y tampoco nadie logró avistar dónde se hallaba. Desde ese momento, se inició una intensa búsqueda encabezada por la Armada de Chile, que se extendió día tras día debido a las complejas condiciones del área.

Todos participaron de la búsqueda, incluso los pescadores de la zona que aportaron sus redes hasta la noche para dar con su cuerpo, el que fue encontrado 11 días después por una lancha patrullera de Coquimbo, a unos 500 metros del punto central donde se había concentrado el operativo. La localización en un sector inesperado, según explicaron las autoridades, fue una de las razones que prolongó el esfuerzo de los rescatistas

